في نصف رمضان.. أدعية مستجابة في اليوم الخامس عشر من رمضان

رمضان شهر مليء بالنفحات والعبادات الروحانية التي يتقرب بها العبد إلى ربه سواء بالذكر أو الدعاء، ومن أجمل الأدعية التي يمكن ترديدها في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك هي:

أدعية النصف من شهر رمضان

- اللهم يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ، ومنتهى كل شكوى .يا مقيل العثرات ، يا مجيب الدعوات، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا رباه يا سيداه يا مولاه، يا غاية رغبتاه، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد،ولا تشوه خلقي في النار.

- اللهم إنها الأيام تمضي سريعا فاجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، اللهم إني أسألك أن تجعل لي من جميع أموري فرجا ومخرجا، ويسرا عاجلا، برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم إني أسألك في هذه الليلة أن تقضي حوائجنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وتحفظنا في ليلنا ونهارنا يارب العالمين.

- اللَهم إنِي أسالك من الخيرِ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله واجلة ، ما علمت منه وما لم اعلم ، اللهم إني أسالك من خير ما سألك عبدك ونبيك ، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك.

- اللهم إني أعوذ بم من العجز ، والكسل ، و الجبن ، والهرم ، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

- اللهم يا مفرج كل هم، يا منفس كل كرب، يا صاحب كل وحيد ، ويا كاشف ضر أيوب، ويا سامع صوت يونس المكروب ، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل .ومنجي موسى ومن معه أجمعين ، أسألك أن تيسر لي في هذا الشهر العظيم ، الذي تعتق فيه الرقاب ، وتغفر فيه الذنوب ، ما أخاف عسره ، وتسهل لي ما أخاف حزونته . يا غياثي عند كربتي.

- اللهم اعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدي، اللهم اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم والضيق واطرد من نفوسنا القلق، اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العبادا للهم اجعل رمضان هذا العام فاتحة خير علي وعلى الأمة الإسلامية، وصل الله وسلم وبارك علي سيدنا محمد.