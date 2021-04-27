الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد سير اللجان فى ثاني أيام امتحان شهر ابريل

امتحانات النقل بالإسكندرية
امتحانات النقل بالإسكندرية

أجرى الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لليوم الثاني على التوالى، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل لشهر إبريل للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وتفقد الدكتور محمد سعد، اليوم الثلاثاء، سير أعمال الامتحانات بإدارة المنتزه التعليمية، وقد تابع سير أعمال الامتحان بلجنة مدرسة ثانوية الكويت الثانوية بنات، حيث أدى الامتحان من الصف الأول الثانوي ٤٩٨ طالبة، كما أدى الامتحان من الصف الثاني الثانوي، ٤٩٧ طالبة أما طلاب الخدمات فقد أدى الصف الأول الثانوى خدمات  ٧١٣ طالبة، والصف الثاني الثانوي خدمات  ٣٦٧ طالبة وذلك في ٤٤ لجنة فرعية.

كما تفقد السجلات الخاصة بأعمال الامتحانات، حيث تأكد أن اللجان تسير بشكل منتظم مشددًا على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأكد «سعد» مواصلة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية امتحانات شهر أبريل، وقد أدى الامتحان المجمع اليوم طلاب الصف السادس الابتدائي، كما أدى طلاب الصف الأول والثاني الثانوي امتحانات مجمعة وفق عدد الأسئلة المقررة لكل مادة.

وأوضح أن امتحانات شهر أبريل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي ورقة مجمعة واحد لكافة التخصصات و شاملة أسئلة اختيار من متعدد للخمس مواد الأساسية من منهج شهر أبريل، ووفق الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم الفني والتعليم الفني.

وأضاف سعد أنه أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة الفلسفة والمنطق ومادة الرياضيات من الساعة التاسعة وحتى العاشرة والنصف صباحًا، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة الكيمياء ومادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، و مادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة الفلسفة ومادة علم النفس لطلاب الشعبة الأدبية من الساعة الثانية عشر وحتى الواحدة والنصف ظهرًا.

وأشار مدير تعليم الإسكندريةإلى أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي مجمعة ووفق عدد الأسئلة المقررة لكل مادة بنوعية اختيار من متعدد على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي .

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتعقيم قبل وبعد انتهاء اللجان ومُراعاة التباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان وارتداء الكمامة واستخدام الأدوات الشخصية، حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين .

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التعليم الامتحانات صفوف النقل الثانوية لجان

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