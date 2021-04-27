الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نقل المصابين لمستشفى بلبيس والزقازيق الجامعي

مصرع شخص وإصابة 11 في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين بجروح متفرقة بالجسم ، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي.

- تفاصيل الواقعة

و تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بتوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، وبالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال على الطريق الدائري الإقليمي، أسفل نزلة طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأسفر ذلك عن مصرع شخص، وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة والمقيمين بمحافظتي الشرقية وقنا.

- نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما جرى تحويل 4حالات منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، و تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

مصرعه حادث انقلاب سيارة ربع نقل الصحراوي طريق الإسماعيلية- القاهرة

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