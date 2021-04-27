الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وشروط تحديثها

وزارة التضامن
وزارة التضامن

مع منتصف شهر رمضان الكريم لعام 2021، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع “ جوجل ” من قبل المواطنين أصحاب المعاشات على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وشروط تحديثها.

ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المنصة الإلكترونية توفيرًا لوقت المواطن صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، حفاظاً على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا، وللحد من انتشار وباء الفيروس في البلاد بعد أن أصبح أشد خطورة وشراسة عن السابق وأسرع في الإنتشار.

 رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ولأن عمليات البحث مستمرة وبكثرة في الفترة الأخيرة وبشكل مكثف على محركات الإنترنت عبر موقع جوجل من قبل المواطنين أصحاب المعاشات، لذلك يعرض لكم “ الدستور ” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطن والتي تشمل  رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وشروط تحديثها بالخطوات، وذلك وفقاً لبيان رسمي من وزارة التضامن الإجتماعي تحت إشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لمساندة المواطن المصري على ظروف المعيشة من خلال منصتها الإلكترونية ولتوفير الوقت عليه، حيث تلتزم كافة الوزارات بقرارات الحكومة المصرية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، لذلك يمكنك عزيزي المواطن التسجيل من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وكتابة كافة البيانات المطلوبة ومن ضمنها الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقمًا، والرابط هو كالتالي: https://rdis.moss.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكنك الان عزيزي المواطن من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة التسجيل وكتابة كافة البيانات الخاصة بك مثل ( الاسم بالكامل - رقم الهاتف - المحافظة التابع لها - تحديد نوع الإعاقة - الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقمًا )، ويمكنك من خلال الموقع التابع لوزارة التضامن تحديث بياناتك بشكل كامل للحصول على الخدمة.

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