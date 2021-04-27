الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

لايف ستايل

أزياء جريئة وصاخبة.. «أوسكار 2021» دروس في الأناقة على السجادة الحمراء

حفل الأوسكار 2021
حفل الأوسكار 2021

لايزال حفل أوسكار 2021 بكل تفاصيله الاستثنائية هو الحدث الأبرز على الساحة العالمية، ولعل ما أظهرته النجمات من أناقة لافتة بأزيائهن، تعطينا دروس في الجمال وتناسق الألوان مع التفصيلات النابضة بالحياة، وتخبرنا أن عالم الموضة في جعبته الكثير لتقديمه لنا على مدار السنوات المقبلة. 

وهناك الكثيرات ممن سرقن الأضواء على السجادة الحمراء، مثل كاري موليجان بفستانها الذهبي من تصميم فالنتينو، وإطلالتها المكتملة بالأقراط الدائرية الذهبية من كارتييه.

يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على المزيد من النجمات اللواتي شعرنا معهن بالانبهار في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021.

 

زندايا

زندايا بفستان أصفر جريء

لفتت نجمة Malcolm & Marieالتمثيلية الأنظار على السجادة الحمراء بثوب فالنتينو باللون الأصفر النيون بدون حمالات مكتمل بجزء علوي، وبفتحة عريضة مميزة.

 

أماندا

أماندا بفستان أحمر

تألقت أماندا بإطلالتها في موسم الجوائز مرارًا وتكرارًا هذا العام، لذلك لم نفاجأ عندما ظهرت ببريق هوليوود القديم مرة أخرى في ثوب أحمر بدون حمالات من أرماني، وأكملت إطلالاتها بكلاش جريئة على هيئة شفاة حمراء.

 

ريجينا كينج

ريجينا كينج بفستان أزرق سماوي

بدت الممثلة والمخرجة مذهلة في ثوب أزرق سماوي من علامة لويس فيتون.

 

هالي بيري

هالي بيري بفستان فضفاض

ظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار لأول مرة بفستان قصير من الأمام، وخطفت الأضواء بتفاصيله الفضفاضة بدون حمالات من علامة دولتش آند جابانا.

 

أنجيلا باسيت

أنجيلا باسيت بفستان أحمر 

استمرت الممثلة البالغة من العمر 62 عامًا في إثبات أنها لم تتقدم في العمر عندما صعدت على السجادة بدت ساحرة في ثوب أحمر من علامة ألبرتا فيريتي مع أقراط مرصعة بالماس، وكان اللون الأزرق اللافت للنظر على جفنيها هو لمسة إضافية مثالية. 

 

مارجوت روبي

مارجوت روبي بفستان من شانيل

تألقت مارجو بفستان زهري من شانيل وظهرت لأول مرة بمجموعة جديدة ناعمة جعلت الجميع يتحدثون عنها. سحبت نجمة The  Birds of Prey  بقية شعرها على شكل ذيل حصان منخفض وأكملت مظهرها بمقبض أسود. 

 

فانيسا كيربي

فانيسا كيربي بثوب أبيض

فاجأ ثوبها الأبيض الجميع، وهو من علامة جوتشي، و اكتملت إطلالتها بقلادة الماس المبهرة.

 

ريس ويذرسبون

ريس ويذرسبون بفستان أحمر قاني

بدت نجمة Little Fires Everywhereمذهلة في فستان أحمر من كريستيان ديور بتصميم بيترا فلانيري. 

 

يوم اندرا

يوم اندرا بفستان ذهبي جريء

تألقت بفستانها الذهبي الجريء، والذي بدت فيه كإحدى الآلهة القادمة من عصور رومانية سحيقة.

 

فيولا ديفيس

فيولا ديفيس تتألق بفستان أبيض

ارتدت ثوب مبهر بخطوطه الدقيقة بتوقيع من مصمم الأزياء العالمي  الكسندر ماكوين، وأكملت أناقتها بأقراط الماس الملفت للأنظار. 

 

ماريا باكالوفا

ماريا باكالوفا بفستان أببض

تألقت ماريا بثوب أبيض يشبه فساتين العرائس، واكلمت أناقتها بماكياج جريء وأحمر شفاه باللون القاني. 

 

ها

ها بثوب زهري

غالبًا ما تسير المطربة على السجادة الحمراء بمظهر لا يشبهها فيه أحد، حيث فاجأتنا بإطلالة متألقة بغطاء رأس ولون مميز. 

 

اوسكار 2021 الاناقة السجادة الحمراء اوسكار ريهانا

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