كواليس الحلقة الأخيرة من «الاختيار 2».. نجاة مصر من كارثة في أمم إفريقيا 2019

فضحت الحلقات السابقة من مسلسل «الاختيار 2» مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لتفجير وحرق مصر بعد عزل محمد مرسي.

وتكشف الحلقات المقبلة باقي مخطط الجماعة الإرهابية وكيف نجت مصر خلال تلك الفترة من كارثة محققة في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019، حيث عرض البروم الرسمي للمسلسل مشهدا لكريم عبد العزيز وأحمد مكي في مدخل ستاد القاهرة الذي احتضن افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019.

تفاصيل الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار 2

وفي السياق، قال المخرج بيتر ميمي خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر محطة «الراديو 9090» إن الحلقات المقبلة ستشهد مفاجئات عديدة وستفضح مخططات الجماعة الإرهابية لتفجير استاد القاهرة الدولي خلال بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر عام 2019.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

«الاختيار 2» امتدادا لنجاح الجزء الأول ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم مثل كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وبشرى ورياض الخولي وأحمد حلاوة وهادي الجيار وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وسامح الصريطي وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم حمد حلمي وأحمد فهمى والنجم أشرف عبد الباقي ونضال الشافعي ومحمد فراج ومصطفى أبو سريع وعلي الطيب ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد.

المسلسل تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي إنتاج «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.

ويعرض العمل عبر قنوات أون بصورة حصرية في تمام التاسعة مساء ويعاد مرتين خلال اليوم ويعرض 4 مرات عبر قناة أون دراما.