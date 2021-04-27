طائرة ثالثة من الهلال الأحمر الإماراتي على متنها كميات كبيرة من لقاحات كورونا تصل دمشق

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة ثالثة من الهلال الأحمر الإماراتي على متنها كميات كبيرة من لقاحات "كورونا" تصل سوريا.

والأسبوع الماضي، كانت قد وصلت إلى العاصمة السورية دمشق طائرة مساعدات ثانية على متنها كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) أرسلتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية للإمارات لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) وتعزيزا للمبادرات التي تضطلع بها الإمارات لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار (كورونا).

وتبذل الإمارات في هذا الصدد جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من الأزمة، وتستهدف هذه اللقاحات العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي وأصحاب الحالات الصعبة ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت مسبقا وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوري بإرسال مساعدات طبية بلغت 97.2 طنا إلى سوريا، وتضمنت المستلزمات الطبية وأدوات الحماية والوقاية الشخصية وأجهزة الكشف عن الفيروس.

وأعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أن جزءاً من لقاح سينوفارم الصيني، الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق، تم تخصيصه للمناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، مشيرةً إلى أن "منظمة الصحة العالمية ستشرف على عملية توزيع اللقاح في مناطقنا".

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، إن "اللقاح الصيني وصل إلى سوريا منذ يوم الأربعاء الماضي، بإجمالي 203 آلاف جرعة لقاح بحسب منظمة الصحة العالمية".

وأوضح مصطفى أن هذه الكمية قليلة جداً حسب متطلبات الوضع في سوريا، فقد كان متوقعاً دخول 900 ألف جرعة لقاح إليها.

ووصلت إلى مطار دمشق الدولي دفعة لقاحات ضد فيروس كورونا مقدمة من جمهورية الصين سبق أن أعلنت بكين أنها سترسلها دون أن تحدد موعدا، خلال اليومين الماضيين.

وذكرت وكالة "سانا" أن الدفعة مكونة من 150 ألف جرعة قدمتها الصين "إلى الدولة السورية والشعب السوري".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الخميس الماضي أن الحكومة السورية تلقت أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية في 3 من الشهر الجاري أن لقاحات ستصل البلاد من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية.