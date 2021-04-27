محمد فرغلي يشارك بـ«يوميات سوشيالجي» في معرض الكتاب 52

يشارك الكاتب الصحفي محمد فرغلي، بأحدث إصداراته “يوميات سوشيالجي” في الدورة الـ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



ويرصد فرغلي في كتابه الجديد مواقف يتعرض لها محرري السوشيال ميديا.



وصرح محمد فرغلي أن السوشيال ميديا رغم أنها عالم افتراضي الا انها تؤثر في واقعنا بشكل كبير، وذلك ما اوحى له لاصدار كتابه، لكي يستعرض الإيجابيات والسلبيات التي عاشها على مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب دروس مستفادة ساعدته في تغيير حياته.

وقال الكاتب الصحفي محمد فرغلي في تصدير كتابه : حياتنا في الآونة الأخيرة أصبحت خلية في شبكة عنكبوتية كبيرة، تتلاشى فيها أحلامنا بضغطة لم يعجبني، ونعبر عن حبنا بزر أحببت.

كم يوم شعرت بأنني لا أستطيع المقاومة والاستمرار أكثر من ذلك وسوف تنفرط حبات العُقد، كم مرة مضيت وأنا احتضن السعادة والحياة وتمنيت أن أبقى محتضنًا ذات السعادة والشعور مهما طال الزمن.

وهكذا لكل أيام وشهور وسنين حكاية، أخاف أن تتحول مشاعري لمجرد عالم إفتراضي بحكم عملي كـ «سوشيالجي».

وتبقى كل أفعالنا وراءها قصة وحكاية تتصل بأخرى ولا تنتهي.. وكل الحكايات يتم سردها لكم في «يوميات سوشيالجي».

معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقام في نهاية شهر يونيه المقبل، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة كافة دور النشر المصرية، إلى جانب دور النشر العربية، التي تقدمت للمشاركة في الدورة الاثنان وخمسين من المعرض.

وتواصل الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الجهة المسئولة عن المعرض استعداداتها للدورة الحالية، سواء بالاصدارات الحديثة أو الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام على هامشه.

وتتخذ الهيئة كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، وتتبع تعليمات مجلس الوزراء لحماية رواد المعرض من أي خطر من الممكن أن يتعرضوا له، في ظل الجائحة الثالثة للفيروس.