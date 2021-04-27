وسط «حرب كورونا».. كيف تستعد الفنادق لاستقبال السياحة الروسية من جديد؟

وقطاع الطيران

رحلة جديدة يبدأها قطاع السياحة في مصر، بعدما بدأت الوفود السياحية المنقطعة تعود من جديد، وعلى رأسها السياحة الروسية والأوكرانية والفرنسية، بعد توقف دام شهور فرضته تداعيات جائحة فيروس كورونا منذ العام 2020 وحتى الآن.

ولكن تلك الرحلة تختلف عن سابقيها، بسبب أن الفنادق وقطاع السياحة عمومًا يخوض حربًا ضد كورونا، فمع العودة من جديد أصبح هناك استعدادات واجراءات لا بد أن تتخذها الفنادق من أجل طمأمة السياحة على الاحترازات الوقائية المتبعة في القطاع السياحي والطيران.

واتساقًا مع ذلك، فقد أكد هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن 45% من العاملين بالقطاع السياحي بشرم الشيخ جرى تطعيمهم بالفعل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتم تطعيم نحو 10 آلاف عامل بالغردقة.

ويبلغ عدد العاملين بالقطاع الفندقي بالبحر الأحمر والغردقة الذين يجري تطعيمهم حاليًا يبلغ نحو 100 ألف عامل، بينما تسير عمليات التطعيم للجميع حاليًا على قدم وساق وبوتيرة متسارعة ليجري الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بتلك المدن قبل نهاية شهر مايو المقبل .

ومن ضمن خطوات الاستعداد والتأمين الصحي، أنه جرى اعتماد الشعار الجديد الذي صممته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، لتمييز الفنادق المصرية التي قامت بتطعيم كل العاملين بها ومن المقرر أن تحصل عليه الفنادق.

ولم يكن التطعيم أو الشعار هما الخطوات الأولى التي تقوم بها وزارة السياحة أو الفنادق وقطاع الطيران استعدادًا لعودة السياحة من جديد، ولكن سبقتها عدد من الخطوات الأخرى، وترصد "الدستور" في التقرير التالي جهود الدولة في الاستعداد لعودة السياحة من جديد.

مؤخرًا وفور الإعلان عن عودة السياحة الروسية، أعلن اتحاد الغرف السياحية أنه سيشكل بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار والغرف السياحية الخمس، لجان مشتركة تطوف المدن السياحية لمراجعة الأوضاع بالمنتجعات السياحية والتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال السياحة الروسية.

وكشف عن أن المنتجعات المصرية جاهزة لإستقبال السياحة الروسية حيث تم تطبيق الإجراءات الإحترازية بدقة منذ فترة في الفنادق والمنتجعات المصرية كافة، بصورة نالت استحسان العالم كله وأشادت بها المنظمات السياحية والصحية الدولية.

كما بدأت كبرى الشركات السياحية الأجنبية العاملة بالبحر الأحمر، توقيع تعاقدات واتفاقات مع مسؤولي الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة لحجز أكبر عدد من الغرف بداية من شهر مايو المقبل استعداد لاستئناف الحركة السياحية للمنتجعات المصرية.

وبحسب بيانات وزارة السياحة، فإنه تمت مراجعة نحو ١٣٤ فندقًا في جنوب سيناء للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحتزازية والصحية المنصوص عليها، ومتابعة استعدادات عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية.



وانتهت الوزارة من المرورعلى ١٥٠ فندقًا بالقاهرة الكبرى، لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، كما سيتم اطلاق لجان تفتيشية لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الفنادق والمنشآت السياحية بها.

كما تم تخفيف القوة العاملة بالقطاع السياحي تجنبًا للازدحام، حيث تعمل الفنادق حاليًا بنصف طاقتها أي ٥٠٪؜ من قوة العمالة الموجودة بها وفقًا للوزارة، التي أعلنت عن توفير تطعيم لقاح كورونا للعاملين بالقطاع السياحي كافة.

كما اعتمدت وزارة السياحة منذ تفشي جائحة كورونا على شهادة صحية تعطى للفنادق التي تلتزم بالاجراءات الوقائية، ومؤخرًا أعلنت تسلم 13 فندقًا بخمسة محافظات شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 624 فندقًا بـ21 محافظة.

وتعطي تلك الشهادة بعد أن تقر لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة و الآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشات الفندقية، باستيفاء هذه الفنادق لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وعلى صعيد قطاع الطيران، فقد شددت سلطات مطاري الغردقة ومرسى علم، الاجراءات الاحترازية والتفتيشية والأمنية إلى أعلى مستوى، وتجهز مطار الغردقة بعدد ستة كاميرات حرارية لإجراء الفحص الحراري بالأشعة على جميع الركاب القادمين.

كما تم رفع إجراءات التفتيش بصالات الوصول وتعقيم وتطهير الحقائب والأمتعة الركاب وإجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول و الخروج، وإتباع إجراءات الوقاية والسلامة، استعدادًا لاستقبال الوفود السياحية الروسية.