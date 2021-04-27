قادة الجيش الأمريكي يناشدون الاستخبارات برفع السرية عن بيانات حول روسيا والصين

كشفت صحيفة بولتيكو الأمريكية أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تدرس رفع السرية والكشف عن مزيد من المعلومات حول روسيا والصين، وذلك بعد مناشدة قادة معظم قيادات القوات المسلحة الأمريكية في نداء عاجل ونادر بالمساعدة في حرب المعلومات ضد موسكو وبكين.



ونقلت الصحيفة- في سياق تقرير نشرته على موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء- عن مصادر قولها إن هاتين الدولتين تتخذان مجموعة من الإجراءات المقلقة - بما في ذلك الجهود المبذولة للإضرار بعلاقات أمريكا مع الحلفاء وانتهاك سيادة الدول الأخرى- مما يعني ضرورة أن تبذل الاستخبارات المزيد لإظهار للعالم ما تفعله روسيا والصين.



وأضافت المصادر أن مطالبة قيادات القوات المسلحة الأمريكية تشير إلى أن واشنطن لا يمكنها الحصول على دعم حلفائها إلا من خلال "معركة علنية من أجل كشف الحقيقة ضد تحديات أمريكا في القرن الحادي والعشرين"، لافتة إلى أن ممارسات السرية الصارمة تعرقل جهود التنافس في معركة الأفكار.



ووفقا للجيش، ينبغي جعل مجال صور الأقمار الصناعية أكثر انفتاحا، ودعوا أجهزة الاستخبارات إلى نشر مثل هذه الصور والصور التي تسجل "سلوك الخصوم".

المعلومات كسلاح



وفي هذا السياق، قالت نائب وزير الدفاع لشؤون الأمن والاستخبارات كاري بينجن، في تصريح لـ" بوليتيكو ": إن "الروس والصينيين، على وجه الخصوص، يستخدمون المعلومات كسلاح، هذه قضية خطيرة أثارها القادة والخبراء في أجهزة المخابرات".



ويذكر أنه بحسب الصحيفة، تقدم ممثلو تسعة قيادات بالقوات المسلحة الأمريكية بطلب إلى الاستخبارات بكشف مثل هذه المعلومات.

وفي سياق متصل، يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، من بين 40 من قادة العالم، إلى مفاوضات المناخ يومي 22 و23 أبريل المقبل، حيث سيعقد الاجتماع عبر الإنترنت.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات ضد الصين فيما يتعلق باضطهاد أقلية الإيجور، ومن جانبها فرضت الصين عقوبات انتقامية، وكذلك سبق وأن فرضت واشنطن أيضا عقوبات على موسكو.