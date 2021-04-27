«الشروق» تصدر الطبعة 17 من رواية «النبطي» ليوسف زيدان
أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة السابعة عشرة من رواية "النبطي" للمفكر الدكتور يوسف زيدان.
يروي يوسف زيدان في هذه الرواية حكاية عن الأنباط وهم قبائل عربية كبيرة اشتهرت منذ أمد بعيد، قبل ظهور المسيحية والإسلام، وكان لها دور في تمهيد دخول المسلمين إلى مصر.
أحداث رواية "النبطي"
تدور أحداث الرواية فى العشرين سنة التي سبقت فتح مصر، ويظهر في بعض مشاهدها الفاتح عمرو بن العاص وزوجته ريطة (رائطة) والصحابي حاطب بن أبى بلتعة، إضافة إلى شخصيات خيالية يكشف من خلالها النص الروائي عن طبيعة الحياة والإنسان والاتجاهات الدينية التي كانت سائدة في المنطقة الممتدة من دلتا النيل إلى شمال الجزيرة العربية، في الوقت الذي ظهر فيه الإسلام وانتشر شرقا وغربا.
صدرت رواية "النبطي" للروائي المصري يوسف زيدان لأوّل مرة عام 2010 عن دار الشروق للنشر والتوزيع في مصر الجديدة بالقاهرة، ودخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2012، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية".
وقالت فاطمة ناعوت عن الرواية: "رواية بديعة تضيف إلى رصيد يوسف زيدان الإبداعيّ المميز الثري من حيث البناء اللغوي، ومن حيث تضفير التاريخيّ بالإبداعيّ في جديلة إشكالية تمنحه الكثيرَ من المريدين، والكثير جدًا من المناوئين، وهذا شأن الإبداع الكبير".
نبذة عن يوسف زيدان
ولد يوسف زيدان يوم 30 يونيو 1958 في مدينة سوهاج، مركز ساقلتة بقرية العوامية نجع الساقية بصعيد مصر وانتقل إلى الإسكندرية مع جده وهو طفل صغير ودرس في مدارسها.
التحق يوسف زيدان بقسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية ولقد حصل يوسف زيدان على شهادة ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام 1980، حصل على درجة الماجستير في الفلسفة الإسلامية برسالته عن "الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلي، دراسة وتحقيق لقصيدة النادرات العينية للجيلي مع شرح النابلسي".
حصل يوسف زيدان على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية برسالته عن "الطريقة القادرية فكرًا ومنهجًا وسلوكًا، دراسة وتحقيق لديوان عبد القادر الجيلاني" وذلك عام 1989، وحصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم عام 1999.
أنشأ الدكتور يوسف زيدان قسم المخطوطات في مكتبة الإسكندرية عام 1994 وعمل رئيسا له، وتم فصله من وظيفته عقب نشوب خلاف بينه وبين الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية في وقتها.
ليوسف زيدان عدة مؤلفات وأبحاث علمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله إسهام أدبي في أعمال روائية منشورة، وله مقالات دورية وغير دورية في عدد من الصحف العربية.