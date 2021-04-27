تشييع جنازة الشيخ حافظ سلامة في السويس

وصل جثمان الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في السويس، إلى المسجد الكبير في السويس، لتأدية صلاة الجنازة، تمهيدًا لدفن الجثمان بمقابر السويس الجديدة.

ونشرت مديرية أمن السويس وإدارة مرور السويس رجالها لتنظيم حركة المرور لمنع التكدسات بمحيط المسجد قبل وأثناء وبعد صلاة الجنازة، ولمنح الطريق سيولة مرورية منعًا لأي اختناقات.

وتوفي الشيخ حافظ سلامة مساء أمس الإثنين إثر أزمة صحية داهمته مطلع شهر رمضان المبارك.

من هو حافظ سلامة؟

يعد الشيخ حافظ سلامة أحد أهم رموز النضال بمصر والسويس، حيث إنه ظل داخل السويس منذ نكسة 1967 وحضر حرب الاستنزاف وحصار المائة يوم، وغسل وكفن ودفن أغلب شهداء السويس الذين استشهدوا خلال تصديهم لمحاولات الصهاينة دخول المدينة.

وما زالت السواتر الأسمنتية التي شيَّدها لحماية مسجد الشهداء أيام الحرب شامخة شاهدة على مرحلة مهمة من كفاح ونضال حافظ سلامة.

وظل «سلامة» حتى قبيل وفاته صاحب كلمة مسموعة لدى أبناء السويس، وكان له دور كبير في مكافحة كورونا عن طريق التبرعات وتحويل مدرسته لمبنى لعزل مصابي كورونا.

وتقدم المشيعين بجنازة الشيخ حافظ سلامة، السكرتير العام لمحافظة السويس خالد السعداوي، والسكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين، وأمّ المصلين في الجنازة الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف، وحضر محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من مديري المديريات والشخصيات العامة بالسويس.