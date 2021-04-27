«سعد الدين»: مصر بدأت توطين تكنولوجيا نقل الغاز بالحافلات لتموين السيارات

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية تسابق الزمن في سرعة تنفيذ مباردة القيادة السياسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدل من البنزين والسولار وكذلك خطو التحول للاقتصاد الأخضر الأمن بيئيا.

وأضاف «سعد الدين» في بيان له اليوم، أن مصر تعتبر الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذه التكنولوجيا الإيطالية الجديدة التى ستساهم فى سرعة تنفيذ المبادرة وتوفير المليارات والعملة الصعبة الموجه لاستيراد الوقود البديل، كما تعمق استفادة مصر من ثرواتها الطبيعى المتمثلة فى الغاز الطبيعى المكتشف حديثا الذى حوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة بعد تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة رسمية عالمية مقرها القاهرة.

وتتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها على الوصول بالخدمة للأماكن التي لا يتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي وكذلك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات.

كما أنها تتميز بقدرات علي نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.