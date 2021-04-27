المنوفية: تحرير 326 محضرًا تموينيًا وإشغال طريق ومخالفات عدم ارتداء كمامة

المنوفية تحرير 326 محضر تمويني و إشغال طريق ومخالفات عدم ارتداء كمامه

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لمتابعة ورصد أي مخالفات بشوارع المدينة وإزالة الإشغالات والتعديات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير (11) محضر إشغال طريق وكذا (5) محاضر عدم ارتداء كمامة، كما قامت الوحدة المحلية باسطنها بعمل حملة تفتيشية لضبط الأسواق والمرور على المحلات وتم تحرير عدد (4) محاضر عدم ترخيص و(2) عدم إعلان وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد تم شن حملة مكبرة بمركز شبين الكوم والقرى التابعة له بقرية المصيلحة ميت الموز وشبراباص علي المقاهي والمحلات العامة لفحص التراخيص والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق المقررة وتمت إزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق الطريق.

كما قامت رئاسة حى غرب شبين الكوم بحملة للمرور على المقاهي والمواقف وتم ضبط بعض المقاهي تقدم الشيشة، وتمت مصادرة ٢٣ شيشة وعدد ٣٨ غرامة عدم ارتداء كمامة وتحرير عدد ١١محضر إشغال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تفعيلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 255 محضرا تموينيا تنوع ما بين 117 محضر مخالفات مخابز و138 محضر أسواق، مشيرا إلى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضرين جنح بناحية جروان أحدهما ضد صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط طن أرز و(500) كجم دقيق فاخر مجهول المصدر والآخر ضد صاحب مستودع لبيع مواد البناء لحيازته وعرضه حديد تسليح مجهول المصدر وتم ضبط عدد 10 أطنان حديد، فضلا عن تحرير جنح بناحية تلوانه ضد صاحب مصنع بلاستيك لإدارته النشاط دون الحصول على تراخيص وكذا استخدام مواد خام مجهولة المصدر، كما أسفرت الحملة عن تحرير محضري جنح بمركز أشمون ضد أصحاب محلات جزارة أحدهما بناحية الفرعونية والآخر ناحية سنتريس وتم ضبط 41 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر، كما تم تحرير محضر جنح بناحية بندر أشمون ضد القائم بالبيع بمحل دواجن لقيامه بحقن الدواجن المذبوحة بالمياه، وتم ضبط 93 كجم دواجن محقونة بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

هذا وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفرض سيادة القانون ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين وتحقيق الصالح العام.