برلماني: ندعم استمرار وزير النقل لاستكمال خطته لتطوير السكك الحديدية

قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن بيان وزير النقل الفريق كامل الوزير بالأمس كان جريئًا في عرض المشاكل التي يتعرض لها قطاع السكك الحديدية بمصر، كما اطلع النواب على حقيقية ما يشهده القطاع الذي عانى لعشرات السنوات من الإهمال، فقد تولى الوزير مهام عمله و50% من جرارات السكة الحديد معطل، وقطاع نقل البضائع كان متوقف عن العمل، كما كانت تباع خردة السكة الحديد بأبخث الأثمان، إلا أن “الوزير” تمكن من بيعها بسعر مرتفع أضيف لميزانية الدولة.

وأضاف المغاوري، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما أعلنه الوزير من خطة تطوير وتحديث منظومة النقل بشكل عام والسكك الحديدية بشكل خاص يؤكد أن الأيام القادمة ستشهد طفرة كبيرة في هذا القطاع من حيث تشغيل القطار الكهربائي السريع واستيراد قطارات على أحدث طراز تتمتع بمزايا راقية وتعميم ذلك في كل خطوط السكة الحديد، وإستعادة النقل النهري كوسيلة آمنة ونظيفة حيث سيتم التعاقد على شراء أسطول نقل نهري يقلل من الزحام في الطرق، كما شهدت الطرق عمليات تطوير واسعة مما ساعد في تقليل حوادث الطرق فقد كانت مصر تحتل مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر في حوادث الطرق، مؤكدًا دعم وزير النقل لاستكمال خطته الطموحه لتطوير قطاع النقل بمصر.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، حدد أطر ومحاور تطوير قطاع السكك الحديدية ووضع العنصر البشري كأولوية في تطوير القطاع، لافتًا إلى أن الوزير قال للنواب “في ظل عمليات التطوير التي تجرى على قدم وساق يتم تشغيل القطارات وكان هناك اقتراح بأن تغلق السكة الحديد لحين انتهاء التطوير لكن ذلك سيشكل عبئًا على المواطنين وسيرفضه الجميع لذلك قررت وزارة النقل أن يسير التطوير بالتوازي مع تشغيل القطارات وهو ما سيترتب عليه بعض التأخير في مواعيد القطارات خاصة في المحاور التي تشهد عمليات التطوير”.

وأكد المغاوري أن الضمانة الوحيدة لعدم تكرار حوادث القطارات هو تطوير قطاع السكك الحديدية على أكمل وجه لتلافي كل مسببات الحوادث.

وكان وزير النقل قد عرض بالأمس بيانه أمام مجلس النواب بعد تكرار حوادث القطارات في الفترة الأخيرة.