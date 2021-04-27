«رياضة النواب» تناقش مشروع قانون إنشاء هيئة الأبنية الرياضية اليوم

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، تناقش خلاله مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين ومزكى من أكثر من 60 نائبا -عشر الأعضاء، في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية.

وقال الدكتور محمود حسين، إن فلسفة القانون أن تكون هناك هيئة مستقلة للأبنية الشبابية والرياضة على غرار هيئة الأبنية التعليمية، الأمر الذي من شأنه العمل على سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية في مجالي الشباب والرياضة ليس هذا فقط بل وكذلك أن يتم الإنشاء بجودة عالية وبإشراف معلوم ومحدد وإنجاز الأعمال بسرعة وبخطة زمنية محددة وفقا للجدول الزمني.

وأشار حسين إلى أن مشروع القانون تأخر كثيرا في ظل اتجاة وزارة الشباب والرياضة والحكومة باعتماد المنشات الشبابية والرياضية على نفسها فيما تنفقه على الأنشطة الرياضية والشبابية والاعتماد الذاتي وكذلك أن يكون هيئة مؤلة يمكن محاسبتها أمام البرلمان في عدم التنفيذ لتلك المنشات طبقا للجداول الزمنية، وأن يكون هناك خطة واضحة وخريطة لكل المنشآت الشبابية والرياضية وأن تعمل تلك الهيئة بالصيانة الدورية اللازمة لكافة المنشات بدلا مما يحدث الآن وتضيع الامور بين الشركات المنفذة والمقاولين.

وأضاف حسين، بأنه من المقرر أن يشارك في اجتماع اللجنة اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهي ـول فعالية يشارك فيها الوزير بعد تعرضه لحادث طريق، وسيلقي بيانا أمام اللجنة فيما حول ملاحظات الوزارة على مشروع القانون خاصة وأن تلك الهيئة ستكون تحت ولاية وإشراف الوزارة على الرغم من كونها هيئة مستقلة.