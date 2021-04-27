الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محافظات

حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بالإسماعيلية (صور)

حملات تموينية
حملات تموينية

قاد اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمدينة الإسماعيلية، يرافقه الدكتورة هيام فكرى، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية وبالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق تزامنا مع موسم الأعياد وشهر رمضان الكريم، وللتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.


وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية والتى تلاحظ وجود تغير بخواصها الطبيعية ومجهوله المصدر بدون بيانات كما تم تحرير محاضر حيال المخالفات التى تم رصدها وهى 5 محاضر نظافة و21 محضر عدم حمل شهادات صحية وتوصية بالغلق لثلاث منشأت لوجود خطر داهم وعدم وجود رخصه وتعديل بالرسم الهندسي دون الرجوع للجهات المعنية وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

وأصدر اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


وأكد الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار الحملات المكثفة والتى تأتى فى اطار خطه وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


وقالت الدكتورة هيام فكرى، مدير إدارة مراقبه الأغذية، إنه خلال أسبوعين والاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك تم عمل عدة حملات متتالية والمرور على 33 منشأة غذائية تم خلالها أخذ عينات من المواد الغذائية وضبط منتجات منتهية الصلاحية وإعدام أغذية متغيرة الخواص وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحيه ومحاضر نظافة والتوصية بإغلاق للمنشأت المخالفة نتيجه لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص بالاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة وذلك للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.


 

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