ليبيا تسجل 5 وفيات و501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد عبر حسابه بموقع فيسبوك، أنه قد تماثل للشفاء 516 مصابًا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا في ليبيا بلغ 3010 وفيات، فيما بلغ إجمالي الإصابات 176254، في حين وصلت الحالات النشطة إلى 11568 المتعافين : 161676.

وتواصل الحملة التوعوية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لليوم الثالث على التوالي شملت بلديات صبراته والعجيلات والجديدة .

حيث تم إلقاء المحاضرات توعوية وإقامة حلقة نقاش مع الكوادر الطبية والطبية المساعدة حول أهم النقاط المتعلقة بالتطعيم، كما زارة الفريق مراكز التطعيم ليتفقد سير العمل بها والرد على استفسارات المواطنين .

وتستمر الحملة لتشمل باقي بلديات المنطقة الغربية وكافة البلديات الأخرى.

وكانت حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، انطلقت في مراكز التطعيم ببلدية صبراتة صباح يوم السبت الماضي؛ حيثُ كان عدد الإقبال كبير من المواطنين على مراكز التطعيم وذلك حسب القوائم المرسلة من قبل المنظومة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي حالة آثار جانبية بعد أخذ التطعيم، حسب بيانات المركز.

وطالب المركز، المواطنين بالتسجيل في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت الخميس الماضي حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا بمدينة سرت وكان الإقبال في اليوم الاول جيد في أغلب مراكز التطعيم بالمدينة،حيث انطلقت الحملة بحضور مدير مكتب الخدمات الصحية ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سرت ومدير مكتب الرعاية الصحية ومدير مراقبة الخدمات المالية سرت ورئيس جامعة سرت ومدير فرع الرقابة الإدارية سرت ومجلس الحكماء سرت ومدير مكتب الرقابة عن الادوية والاغذية سرت لمتابعة سير التطعيم.

و قاموا بجولة تفقدية داخل مراكز التطعيم واطلعوا من خلالها على سير عملية التطعيم.

وقد أكد الجميع على ضرورة تلقي التطعيم والتسجيل في المنظومة الإلكترونية للحصول على الطعم المضاد لفيروس كورونا للحد من انتشاره والحفاظ على سلامة المجتمع .