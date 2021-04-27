مستشار وزير الري يؤكد إزالة المخالفات على الترع المؤهلة

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات: أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية.

وتفقد المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع، والمهندس محمد هلال، مدير عام رى غرب البحيرة، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها تأهيل وتبطين ترعة سيدى عطيه بطول ٣.٣ كيلو متر حيث تم تنفيذ مسافة ٢.٦ كيلو متر ، وترعة الزيانه بطول ٤.٢ كيلو متر بينما تم تنفيذ مسافة ٣.٨ كيلو متر ، كما أن الأعمال المنفذة بحالة ممتازة وجار الترتيب لاستكمال باقى المسافة بعد انتهاء دور العمالة، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وووجه المهندس محمود السعدي الجهاز الفني للتنفيذ سرعة تلافى بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين ممن قاموا بالتعدى على المقاول والجهاز المنفذ بسبب إزالة مواسير الصرف الصحي المخالفة و المارة في الترعة، وذلك من خلال المهندس محمد خليفة الغايش، مهندس رى دمنهور ومهندس العملية، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال.

وشدد مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف ترشيد استهلاك المياه وزيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذي يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، بالإضافة إلى المساهمة فى إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.