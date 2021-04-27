الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تحذر من تداول معلومات مغلوطة عن كورونا

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

حذرت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، المواطنين من انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن فيروس كورونا، متعلقة بالإجراءات والمصل والآثار المترتبة على الحصول على اللقاح، وما شابه من معلومات مغلوطة بعيدة كل البعد عن أرض الواقع والهدف منها نشر الفزع وزعزعة الأمن والاستقرار بين المواطنين وخلق حالة من الهلع مستغلين تزايد أعداد الإصابات.

وأشارت رشاد إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تداول معلومات سواء منشورات أو مكالمات صوتية غير دقيقة حول طبيعة الجائحة وهناك من يقوم بتداول ونشر هذه المعلومات غير الصحيحة وتكون النتيجة خلق حالة من الفزع بين المواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك بروتوكولات علاج وهمية أيضا يتم الترويج لها قد تتسبب فى مشاكل كثيرة للمواطنين، مؤكدة أن الوعي هو السلاح الوحيد للخروج من هذه الأزمة، مما يستوجب ضرورة الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، خاصة وأن وزارة الصحة والحكومة بشكل عام تتعامل مع الأزمة منذ بدايتها بمنتهى الشفافية والمصداقية، ولهذا يجب علينا الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية.

وناشدت رشاد، المواطنين الحرص على ارتداء الكمامة والتسجيل للحصول على اللقاح، خاصة وأن الدولة لن تعتمد لقاح قبل إجراء التجارب اللازمة عليه والتأكد من مدى فاعليته وأنه أمن على صحة المصريين تماما.

وزارة الصحة:عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة قد ينقل عدوى فيروس كورونا

 

وكانت قد ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالحفاظ على ارتداء الكمامة أثناء المواصلات العامة، وترك مسافة آمنة قدر الإمكان بينك وبين الآخرين لتقي من حولك من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة عبر فيديوجرافيك على الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك "إن عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة قد ينقل عدوى فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمن حولك.. فالتزم بارتدائها، لتحمي نفسك ومن حولك".

ودعت الوزارة، المواطنين بتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل العطس والسعال، لتحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.

كما ناشدة وزارة الصحة المواطنين بضرورة تجنب المصابين بأعراض الجهاز التنفسي.

فيروس كورونا المصل الاثار المترتبة الحصول على اللقاح معلومات مغلوطة الامن الاستقرار بروتوكولات علاج

مواد متعلقة

برلمانى يناشد المواطنين ارتداء الكمامة والحصول على لقاح كورونا

برلمانية: «حياة كريمة» إنجاز كبير وحلم يتحقق لتغيير وجه الحياة في الريف

برلماني: حديث الرئيس لصحيفة «دي فيلت» الألمانية بعث العديد من الرسائل الواضحة

حسام لبن: أرض سيناء ارتوت بدماء جيل بعد جيل من شهداء القوات المسلحة

زينب نوار: سيناء شهدت نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي

حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد تحرير سيناء

برلماني: عودة السياحة الروسية انفراجة كبيرة للقطاع وتضخ 4 مليارات دولار سنويا

برلماني: استئناف الطيران بين مصر وروسيا ينعش السوق السياحي

الأكثر قراءة

أسرار جديدة عن «هجمة مرتدة» يكشفها المخرج أحمد الديب لـ«الدستور»

«الكمامة قبل الإجابة».. نصائح السلامة في امتحانات «زمن كورونا»

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2021 مكتوب: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ

السعودية تدمِّر «زورق مفخخ» بمياه البحر الأحمر

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

17 وفاة و1414 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«الرئاسة الفلسطينية» تُطالب بمساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة

«هيومن رايتس» تطالب بالتحقيق في جريمتين بحق الفلسطينيين