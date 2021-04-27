برلمانية تحذر من تداول معلومات مغلوطة عن كورونا

حذرت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، المواطنين من انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن فيروس كورونا، متعلقة بالإجراءات والمصل والآثار المترتبة على الحصول على اللقاح، وما شابه من معلومات مغلوطة بعيدة كل البعد عن أرض الواقع والهدف منها نشر الفزع وزعزعة الأمن والاستقرار بين المواطنين وخلق حالة من الهلع مستغلين تزايد أعداد الإصابات.

وأشارت رشاد إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تداول معلومات سواء منشورات أو مكالمات صوتية غير دقيقة حول طبيعة الجائحة وهناك من يقوم بتداول ونشر هذه المعلومات غير الصحيحة وتكون النتيجة خلق حالة من الفزع بين المواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك بروتوكولات علاج وهمية أيضا يتم الترويج لها قد تتسبب فى مشاكل كثيرة للمواطنين، مؤكدة أن الوعي هو السلاح الوحيد للخروج من هذه الأزمة، مما يستوجب ضرورة الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، خاصة وأن وزارة الصحة والحكومة بشكل عام تتعامل مع الأزمة منذ بدايتها بمنتهى الشفافية والمصداقية، ولهذا يجب علينا الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية.

وناشدت رشاد، المواطنين الحرص على ارتداء الكمامة والتسجيل للحصول على اللقاح، خاصة وأن الدولة لن تعتمد لقاح قبل إجراء التجارب اللازمة عليه والتأكد من مدى فاعليته وأنه أمن على صحة المصريين تماما.

وزارة الصحة:عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة قد ينقل عدوى فيروس كورونا

وكانت قد ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالحفاظ على ارتداء الكمامة أثناء المواصلات العامة، وترك مسافة آمنة قدر الإمكان بينك وبين الآخرين لتقي من حولك من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة عبر فيديوجرافيك على الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك "إن عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة قد ينقل عدوى فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمن حولك.. فالتزم بارتدائها، لتحمي نفسك ومن حولك".

ودعت الوزارة، المواطنين بتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل العطس والسعال، لتحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.

كما ناشدة وزارة الصحة المواطنين بضرورة تجنب المصابين بأعراض الجهاز التنفسي.