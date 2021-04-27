ظهر في «الاختيار2».. من هو الشهيد المقدم أحمد فايز ؟

صائد الإرهابيين

شهدت الحلقة 13 من المسلسل الرمضاني "الاختيار 2" أحداثاً مليئة بالإثارة، كان من أهمها ظهور المقدم الشهيد أحمد فايز، وهو أحد أبطال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

ومع تصاعد الأحداث فى مسلسل "الاختيار 2" وتوالى عمليات الإرهاب بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، استعان الأمن الوطني في الحلقة الـ13 بالعقيد أحمد فايز، الذى يجسد دوره الفنان أحمد سعيد عبد الغني للتعاون مع المقدم "زكريا" للقبض على الإرهابيين المختبئين في الجيزة، وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الشهيد أحمد فايز.

- مسؤول عن ملف الإرهاب بالجيزة



لم تكن مداهمة بؤرة الواحات الإرهابية، العملية الأولى للشهيد أحمد فايز المقدم بالأمن الوطني لضبط عناصر إرهابية، ففي الأعوام الأخيرة ساهم الرجل فى ضبط عشرات الإرهابيين فى القضيتين المعروفتين بـ"خلية الصواريخ" و"جند الشام".

كان المسؤول عن ملف الإرهاب فى محافظة الجيزة، تخرج من كلية الشرطة عام 1995، والتحق بالأمن الوطني، وهو شاهد الإثبات الأول بقضية "خلية الصواريخ" ومجرى التحريات بالقضية والمسئول عن ضبط المتهمين البالغ عددهم 36 متهمًا، وذلك فى القضية رقم 396 جنايات أمن الدولة، والتي قضت المحكمة بمعاقبة 22 منهم بالسجن المؤبد، و3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 متهمين، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف المنشآت الحيوية ورجال الجيش والشرطة عقب فض اعتصامي "رابعة والنهضة".

- جمع التحريات فى قضية "جند الشام"



كما تولى مسؤولية جمع التحريات فى قضية "جند الشام"، وشارك فى القبض على المتهم أحمد عبد الوهاب، وقضت المحكمة بمعاقبته حضوريًا بالسجن 10 سنوات، والمؤبد غيابيًا للمتهم للثانى على محمد سمير، لإدانتهما باستهداف رجال الشرطة والجيش عن طريق زرع المفرقعات بأماكن تمركزهم.



- من اكفأ ضباط الداخلية



وكان المقدم أحمد فايز من أكفأ الضباط بوزارة الداخلية ومن المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية، وأنه من ضمن فرقة المهام الخاصة المكونة من ضباط الأمن الوطنى والقوات الخاصة، ويستغرق إعدادها 3 أشهر داخل معسكرات العمليات الخاصة و3 أشهر أخرى بمدرسة الصاعقة التابعة للقوات المسلحة.



و كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية تفيد باختباء عدد من العناصر الإرهابية بصحراء منطقة الواحات بالجيزة، وتوجهت قوة أمنية للقبض على المتهمين، وخلال مطاردتهم وقعت اشتباكات مسلحة، أسفرت عن استشهاد ضابط وإصابة ضابطين آخرين وعدد من المجندين وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت فى منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وكلف النائب العام وقتها المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية فى الحادث الإرهابى.