تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي "موعد اجازة عيد العمال 2021"، وذلك نظرا لكثرة الإجازات في شهر مايو القادم ، بما أن الإجازات هي أكثر ما يهم الموظفين والعمال خاصة في شهر رمضان، حيث ينتظرون يوم العطلات للاستمتاع مع أسرهم والاسترخاء بعيدا عن أجواء العمل، ويبحث الكثير من العاملين بالقطاع العام أو الخاص في هذه الفترة عن موعد إجازة عيد العمال 202.

موعد اجازة عيد العمال 2021

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 27-4-2021 ، موعد إجازة عيد العمال 2021، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 1 مايو 2021.

يشار إلى أن عيد العمال في بعض البلدان، يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال، يحتفل به في الأول من شهر أيار من كل سنة في أغلب دول العالم، وعطلة رسمية في عدد منها، وتعود خلفية هذا اليوم إلى القرن 19 إلى أمريكا وكندا واستراليا، فقبل الإعلان عن هذا اليوم بسنوات، كانت شيكاغو في القرن التاسع عشر تخوض نزاعات عمالية لتخفيض ساعات العمل في هاميلتون، وبشكل خاص في الحركة التي تعرف بحركة الثمان ساعات.

الاجازات الرسمية لعام 2021



الإجازات الرسمية لشهر مايو 2021

السبت 1 مايو: عيد العمال.

الأحد 2 مايو: عيد القيامة القبطي.

الأثنين 3 مايو: عيد شم النسيم.

الخميس والجمعة والسبت 13 و14 و15 مايو: إجازة عيد الفطر المبارك.



الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2021

الأربعاء 30 يونيو: إجازة ثورة 30 يونيو.

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2021

الإثنين 19 يوليو: إجازة وقفة عرفة.

الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 20 و21 و22 و23 يوليو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو.

الإجازات الرسمية لشهر أغسطس 2021.

الإثنين 9 أغسطس: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2021

الأربعاء 6 أكتوبر: إجازة عيد النصر.

الإثنين 18 أكتوبر: إجازة المولد النبوي الشريف.