الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 19 ألف طن قمح للشون والصوامع بالغربية

قمح
قمح

قال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 19 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.


وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين يتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.


وطالب وكيل وزارة التموين محمد أبوهاشم"، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
 

يذكر أن محافظة الغربية تعد من المحافظات الواعدة زراعيا وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي.


ووجه محافظ الغربية بمتابعة كافة تجهيزات الشون والصوامع لإستقبال أعمال التوريدات، أولًا بأول مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لإنتقال القمح بين المحافظات، كما وجه بمراجعة السعة التخزينية لتلك الشون لاستقبال الكميات المستهدف توريدها هذا العام حتى يتم تخزينها داخل صومع ومراكز التجميع التى تم تخصيصها بنطاق جميع القرى والمدن فى محافظة الغربيه والتى تستوعب تخزين الغلال، مؤكدا أنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام من القمح الذى سيتم حصاده فى محافظة الغربية.


كما أكد أنه سيتم استخدام جميع وسائل الأمان عند عملية التخزين، مشيراً إلى أنه وجه بمراعاة الإجراءات اللازمة والاحترازية عند عملية التخزين ،وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك داخل جميع  الصوامع ومراكز التجميع مؤكدا على انها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام والتى ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توريد القمح

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