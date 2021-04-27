«القوى العاملة»: تعيين 5913 شابا بالشرقية بينهم 49 من ذوي الهمم

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5913 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 49 من ذوي الهمم والعزيمة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1928 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف الوزير، أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 305 عمال جديداً، كما تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 163 ألف جنيه لـ72 عاملاً، تمثلت في 33 منحة مولود جديد، و9 منح زواج، و44 حالات وفاة عمال وأقارب، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ9 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية خلال شهر فبراير الماضي، بتعيين 5443 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 38 من الهمم والعزيمة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 752 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وفي مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 16 عاملاً جديداً، كما تم صرف منحاً للرعاية الإجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت مليونان و416 ألفاً و500 جنيه لـ4833 عاملاً منحة المولد النبوي الشريف.

كما قامت المديرية، باستخراج 1848 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 373 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 227 محضر سلامة و75 حالة غلق إداري، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1170 منشأة، وأسفر عن تحرير 211 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 324 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير محضران لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم فض إضرابات وإعتصامات عمالية منشأتين لـ205 عمال.

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بالتفتيش على 11 شركة، وإعتماد 177 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 311 تفويض ووكالة لشركات بها 434 فرصة عمل.