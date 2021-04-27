وكيل «تعليم مطروح» يتابع امتحانات أبريل بالمدارس

إحالة مدير ولجنة النظام والمراقبة بالثانوية العسكرية للتحقيق

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، مدارس الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية وباحثة البادية 1 و2 لمتابعة سير امتحان شهر أبريل متعدد التخصصات، لطلاب الصف السادس الابتدائي والصف الأول الثانوي فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وسط تدابير وقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي، لافتاً إلى أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية باستمرار الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة في مواجهة كورونا مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر.

وقرر عاطف سلامة إحالة مدير مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية ولجنة النظام والمراقبة بها الي التحقيق لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا والتقصير في أداء واجباتهم المنوطة بهم خلال أعمال الامتحانات وذلك وفق القواعد والقوانين المنظمة للعمل .

ووجه سلامة الي التعليم العام بالمديرية وإدارة مطروح التعليمية بتشكيل لجنة متابعة عاجلة لمعالجة القصور في تطبيق التدابير الوقائية بالمدرسة العسكرية وتحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب في اللجان الامتحانية حرصا علي صحتهم وتحقيق السلامة والأمان لكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات بالمؤسسة التعليمية .

وفي ذات السياق قدم مدير المديرية الشكر والتقدير الي علاء الدين عبدالظاهر وحنان عبدالعال مديري مدرستي باحثة البادية ١ و٢ وهيئة التدريس موجها إدارة العلاقات العامة بتكريمهما في القريب العاجل عرفانا بالمجهودات المبذولة والعطاءات الزاخرة والتي توجت بتحقيق عملية امتحانية متكاملة يسودها الجدية والالتزام والانضباط والتطبيق المثالي للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .