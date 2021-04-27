الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مياه القناة» يشدد على ضرور الالتزام بالإجراءات الاحترازية

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصر

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وهي تطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن إجراءات التعقيم شملت المبانى، والمكاتب الإدارية للموظفين، ومراكز خدمة العملاء، والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى استمرارية تعقيم وتطهير المحطات التابعة للشركة بإقليم القناة الثلاثة، والتي يتم تطهيرها بواسطة فريق السلامة والصحة المهنية، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح، أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتى فى إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عددا من البلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة، السويس ، والإسماعيلية، وبورسعيد، علي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات الي مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي، وذلك لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم القناة.

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