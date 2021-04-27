الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمخزون الأدوية والأكسجين بالمستشفيات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ بعدد من قيادات مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وذلك لمناقشة الموقف الصحي العام بالمحافظة والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" ومواجهة تداعياته.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة ، والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة والمشرف على مستشفى العزل بأبوتيج ، والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة.

ناقش المحافظ الإجراءات التي يتم اتخاذها لاستقبال المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ومدى جاهزية المستشفيات على مستوى المحافظة من حيث الأسرة وشبكات ومخازن وأسطوانات الأكسجين خصوصاً مستشفيات العزل وصرف شنط أدوية علاج كورونا وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة بالاضافة إلى مدى جاهزية مراكز اللقاح الأربعة والتي تم تخصيصها على مستوى المحافظة لتلقي المواطنين بدءاً من مرحلة استقبال المواطنين وتسجيلهم ثم غرفة التطعيم بالإضافة إلى غرفة الفحص وقياس الضغط والسكر تسهيلًا على المواطنين للحصول على اللقاح.


وشدد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة والدورية على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية فضلاً عن الأكسجين والتأكد من توافر كميات كافية للاستهلاك الحالي والتواصل المستمر مع الوزارة والشركات المتعاقد معها لتوفر كميات الاكسجين المطلوبة في التوقيتات المحددة وفقًا لخطة العمل بالمنظومة والتأكيد على توفر المصادر البديلة للأكسجين بجميع المستشفيات خاصة التي يتوفر بها أسرة عناية، مؤكداً استمرار جولاته المفاجئة للمستشفيات ومخازن الأدوية للوقوف على الاحتياجات والتأكد من توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية والمهمات موجهاً بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة الأزمة وتداعياتها وتلبية احتياجات مستشفيات العزل و المستشفيات المركزية والعامة وتزويدها بالأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.


وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (6)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (6)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (5)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (5)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (4)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (4)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (3)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (3)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (2)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (2)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (1)
محافظ أسيوط يلتقي قيادات الصحة بالمحافظة (1)
وزارة الصحة محافظ أسيوط وكيل الوزارة وكيل وزارة الصحة مديرية الصحة فيروس كورونا اللواء عصام سعد منظومة الشكاوى مواجهة فيروس كورونا الأدوية المستلزمات الطبية مستشفيات العزل ارتداء الكمامات

الأكثر قراءة

أسرار جديدة عن «هجمة مرتدة» يكشفها المخرج أحمد الديب لـ«الدستور»

«الكمامة قبل الإجابة».. نصائح السلامة في امتحانات «زمن كورونا»

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2021 مكتوب: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ

السعودية تدمِّر «زورق مفخخ» بمياه البحر الأحمر

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

17 وفاة و1414 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«الرئاسة الفلسطينية» تُطالب بمساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة

«هيومن رايتس» تطالب بالتحقيق في جريمتين بحق الفلسطينيين