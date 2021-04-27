الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بأسواق الوادي الجديد

الوادي الجديد
الوادي الجديد

شهدت محافظة شهدت محافظة الوادى الجديد توسعًا كبيرًا في إقامة أسواق ومنافذ لبيع الخضر والفاكهة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة مناطق المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالاهتمام بتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان وفتح منافذ بيع الخضر والفاكهة ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بمدن وقرى مراكز المحافظة، للتخفيف عن المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وشهد سوق بلاط الحضاري اليوم وجود كافة أنواع الخضر والفاكهة الطازجه بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ولمحاربة الغلاء، برئاسة المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط.

وفي نفس السياق أكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم توزيع آلاف الكراتين من المواد الغذائية على المواطنين بقرى ومراكز المحافظة، تحت اشراف وزارة التضامن لضمان وصول الدعم لمستحقيه للفئات المستحقة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ، لافتا الي ان المحافظة مازالت تستقبل مئات الاطنان من المواد الغذائية لتوزيعها خلال الشهر الكريم  وذلك عن طريق المؤسسات والجمعيات الخيرية الكبري التى تحرص كل عام على تقديم الدعم اللازم للحالات الاولى بالرعاية على مستوى جمهورية مصر العربية.

من جانبه أشاد محافظ الوادى الجديد بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا خاصة جهود دعم الأسر فى مواجهة الأزمة التى سببها فيروس كورونا.

وفي سياق أخر وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمه" قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بتنفيذ دورة تدريبية بالقري الأكثر احتياجاً لـ 15 فتاة على مهنة السجاد والكليم اليدوي بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لتوفير فرصة عمل حقيقية للسيدات ضمن مبادرة  رئيس الجمهورية "حياة كريمة "وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

 

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الوادي الجديد أسواق ومنافذ لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة سوق بلاط

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