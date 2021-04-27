العراق: العثور على أسلحة وعبوات ناسفة في محافظة كركوك

كشفت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الثلاثاء، أن قيادة الشرطة الاتحادية، عثرت على أسلحة وعبوات ناسفة في محافظة كركوك.

وأشارت القيادة ، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من تنفيذ عملية أمنية في منطقة "السلام " بقضاء الحويجة في محافظة كركوك، وأسفرت عن العثور على أسلحة و7 عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن قنينة سعة واحد لتر، و13 قنبلة هاون 60 ملم، و16 صاروخ SPG9،و 3صاروخ ستريلا، و 3 صمام قنبرة هاون 60 ملم، وصاروخين قاذفة RBG7،وسبطانة هاون 82ملم، و6 قذيفة مدفع نمساوي)".

وأضاف البيان انه "في سياق ذاته نفذت قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية عملية تفتيش في ناحية"العباسي"في محافظة كركوك، تم خلالها العثور على( 4 صواريخ SPG9، وصاروخين قاذفة RBG7، وقنبرة هاون 60 ملم)، تم ضبط جميع المواد والتعامل معها أصولياً".

عمليات نوعية

وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية، خلال الفترة الماضية، عمليات نوعية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مدن البلاد والعاصمة بغداد، أسفرت عن اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء، وضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أنه وبناء على معلومات دقيقة نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد واجب تفتيش في عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها وتمكنت من ضبط مسدسين واعتدة مختلفة و 21 إطلاقه.

وأضافت الخلية، أنه تم إلقاء القبض على 4 متهمين وبحوزتهم كمية من مادة المخدرات والكرستال.

ونوهت الخلية: "بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود كدس للعتاد خرجت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى بواجب تفتيش في قرية السواجن ناحية هبهب، شرق البلاد، حيث عثرت على 3 قنابر هاون عيار 82 ملم وقنبرة هاون عيار 60 ملم".



وكشفت عن شروع قوة من قيادة عمليات الأنبار بواجب تفتيش في قضاء الكرمة منطقة الصبيحات، غربي البلاد، وعثورها على 13 عبوة ناسفة على شكل صفيحة معدنية وقيامها بتفجيرها موقعيا.

وأكملت الخلية "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ووفقا لمعلومات استخبارية، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة، أقصى جنوب العراق، واجب تفتيش وتطهير عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها حيث ألقت القبض على 66 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت 3 بنادق Ak ومسدسا".

واختتمت خلية الإعلام الأمني العراقي بأن "قوة مشتركة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك، شمالي البلاد، خرجت بواجب تفتيش وتطهير المنطقة المحصورة من قرية دور السد إلى المنطقة المقابلة لقرية شبنتة، حيث تم العثور على 7 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع".