العراق: القبض على 13 داعشيًا في نينوي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 13 عنصرا إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.



وقالت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن قوات جهاز الأمن الوطني العراقي تمكنت من القبض على 13 داعشيا في مناطق متفرقة في نينوى؛ بهدف بسط واستتباب الأمن في المحافظة، مضيفة أن تلك العناصر اعترفت بارتكاب جرائم طالت المواطنين، واستهداف القوات الأمنية أثناء معارك التحرير، وتم إحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.



من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء، العثور على عبوات ناسفة خلال حملات التفتيش في محافظة صلاح الدين.



وقالت مديرية صلاح الدين ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إن قوات الأمن شرعت في تنفيذ حملة تفتيش واسعة أسفرت عن العثور على عبوات ناسفة، موضحة أنه تم رفعها وتفجيرها من قبل خبير للمتفجرات.



وكان الإعلام الأمني العراقي أعلن أمس الإثنين، أن قوات الرد السريع عثرت على 5 عبوات ناسفة مزدوجة و 18 وكرا لتنظيم داعش في ديالي.



«الاستخبارات العراقية»: ضبط ورشة «تفخيخ» لتنظيم داعش الإرهابى فى نينوى وتفكيكها

وفي وقت سابق، كشفت الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط ورشة «تفخيخ» تابعة لتنظيم داعش في تلعفر بمحافظة نينوى.

وذكرت الاستخبارات العسكرية، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية الفضائية، الأربعاء الماضي، أنه: «على ضوء معلومات استخبارية دقيقة أشارت بوجود أحد المنازل في منطقة الكفاح الجنوبي التابعة لقضاء تلعفر يستخدم كورشة للتفخيخ».

وأضاف البيان أنه «على إثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تحركت عناصر الاستخبارات العسكرية نحو الهدف ومداهمة المكان»، مشيرة إلى «ضبط طن ونصف من مادة الكبريتيك، وقذائف هاون مختلفة داخل المكان».

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط قذائف مدفع 155 ملم، 3 عبوات ناسفة محلية الصنع، بالإضافة الى رمانة قاذفة وركيزة هاون، موضحًا أن عناصر الاستخبارات العسكرية قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة.

كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين في رمضان بمحافظة ديالى.

وقال «رسول»، في بيان له، إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، أحبط جهاز مكافحة الإرهاب مخططًا إرهابيًا لعصابات داعش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق محافظة ديالى، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع».

وأشار «رسول» إلى أنه تم القبض على إرهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية.