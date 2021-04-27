«الري» تبحث خطة تأهيل الترع ضمن مشروع تحسين نوعية مياه «كتشنر»

عقد قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة ووضع خطة الأعمال والعقود الخاصة بتأهيل مصرف كيتشنر ضمن أعمال هيئة الصرف في مشروع تحسين نوعية المياه والتخلص من حدة التلوث البيئي، بحضور المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ومدير المشروع.



واستعرض الاجتماع بحضور خبراء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، آلية الطرح والتعاقد لعمليات تأهيل الترع والمساقي والتي ستتم في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وذلك خلال الفترة المقبلة لتخفيف حدة التلوث البيئي.



كما ناقش الاجتماع، مكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والري، والتى تتضمن تنفيذ أعمال تأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف، بالإضافة إلى تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بمصرف كتشنر،بالإضافة إلى مشاريع تطوير الري والري الحديث في الأراضي المخدومة وإشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية الخاصة بفائدة تنفيذ المشروع.



وتطرق إلى ما يتم بشأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي، بهدف إزالة أو تقليل التلوث فى المصرف الذى يعد أكبر مصرف للصرف الصحى بمصر، وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى ثلاث محافظات وهى كفر الشيخ والغربية والدقهلية، حيث يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان كافة المناطق التى يمر بها المصرف وتحسين البيئة المحيطة به حفاظا على صحة المواطنين.



وتقوم وزارة الموارد المائية والري، ببحث آلية العمل بالمشروع والإجراءات المستقبلية فيما يخص أعمال تأهيل المساقى وتنفيذ شبكات ري حديث وأنشطة التوجيه المائي في زمام مصرف كوتشنر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه المصرف لزمام 588 ألف فدان، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.



يذكر أن مصرف كتشنر يعد أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومترًا، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، بينما يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية للمواطنين.