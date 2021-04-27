آبل: تحديث الخصوصية الجديدة محاولة لضمان حقوق المستخدمين

"آبل": تحديث الخصوصية الجديدة محاولة لضمان حقوق المستخدمين واحترامها
آبل: تحديث الخصوصية الجديدة محاولة لضمان حقوق المستخدمين
دافع إريك نوينشفاندر كبير المهندسين المختصين بـ"الخصوصية" في شركة آبل، عن تحديث نظام التشغيل الجديد (iOS 14.5) المثير للجدل باعتباره محاولة لضمان حقوق المستخدمين واحترامها.
وقال نوينشفاندر ـ في تصريحات حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إنه يأمل أن تسمح الأداة لهذه الشركات بالازدهار مع احترام خصوصية المستخدمين أيضا، وأوضح أن بعض المطورين يعتقدون أنهم توصلوا إلى طريقة لانتهاك السياسات والتسلل إلى أجهزة المستخدمين وعدم احترام خصوصيتهم، لكن نبحث باستمرار عن هذه الانتهاكات من خلال عملية مراجعة التطبيقات لدينا".
ويشمل تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة "آيفون" و"آيباد" إدخال ميزة من شأنها تحسين "الشفافية" فيما يخص تتبع التطبيقات للمستخدمين.
وستجبر الميزة الجديدة المطورين على "طلب الإذن" لتتبع الهواتف ومستخدميها أثناء استخدامهم للتطبيقات.
التطور في تحديث نظام التشغيل الجديد (iOS 14.5)
يعكف مطورو تطبيق "واتس آب" الأشهر للمراسلة الفورية حاليا على اختبار خاصية اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة على أجهزة "الأندرويد"و" أى .أو.أس" و"الويب" .
وكشفت منصة " WABetainfo" الإلكترونية - في تقرير جديد - عن احتواء تطبيق المراسلة الفوري " واتس آب" بالفعل على خيار يمكن مستخدميه من تعيين وقت أسبوع ( 7 أيام ) وبعدها تختفي الرسائل .. وبتفعيل هذا الخيار ، ينافس "واتس آب" حاليا مع عدد من التطبيقات المنافسة ، مثل "تليجرام" ، الذي يوفر هذه الخاصية لمستخدميه .
وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمنصبة " WABetainfo" - المعنية باختبار ميزات تطبيق "واتس آب" في الإصدار التجريبي - لن يستبدل "واتس آب" خيار اختفاء الرسائل بعد 7 أيام بخاصية اختفائها بعد 24 ساعة .
وفي الآونة الأخيرة ، أصدرت "واتس آب" تحديثًا لنظام iOS يسمح لجميع المشاركين في مجموعة بتغيير إعداد الرسائل المختفية افتراضيًا .. كما يختبر التطبيق أيضًا القدرة على إحضار ميزة الصور المختفية في كل من أنظمة "الأندرويد " Android، و أى .أو.أس" iOS.
تعمل منصة التراسل الفورية المعروفة عالميا (واتس آب) على إضافة خاصية جديدة لتداول الرسائل الصوتية الطويلة، وتتميز بثلاث سرعات مختلفة.