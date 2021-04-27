"آبل": تحديث الخصوصية الجديدة محاولة لضمان حقوق المستخدمين واحترامها

دافع إريك نوينشفاندر كبير المهندسين المختصين بـ"الخصوصية" في شركة آبل، عن تحديث نظام التشغيل الجديد (iOS 14.5) المثير للجدل باعتباره محاولة لضمان حقوق المستخدمين واحترامها.



وقال نوينشفاندر ـ في تصريحات حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إنه يأمل أن تسمح الأداة لهذه الشركات بالازدهار مع احترام خصوصية المستخدمين أيضا، وأوضح أن بعض المطورين يعتقدون أنهم توصلوا إلى طريقة لانتهاك السياسات والتسلل إلى أجهزة المستخدمين وعدم احترام خصوصيتهم، لكن نبحث باستمرار عن هذه الانتهاكات من خلال عملية مراجعة التطبيقات لدينا".



ويشمل تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة "آيفون" و"آيباد" إدخال ميزة من شأنها تحسين "الشفافية" فيما يخص تتبع التطبيقات للمستخدمين.



وستجبر الميزة الجديدة المطورين على "طلب الإذن" لتتبع الهواتف ومستخدميها أثناء استخدامهم للتطبيقات.

التطور في تحديث نظام التشغيل الجديد (iOS 14.5)

يعكف مطورو تطبيق "واتس آب" الأشهر للمراسلة الفورية حاليا على اختبار خاصية اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة على أجهزة "الأندرويد"و" أى .أو.أس" و"الويب" .

وكشفت منصة " WABetainfo" الإلكترونية - في تقرير جديد - عن احتواء تطبيق المراسلة الفوري " واتس آب" بالفعل على خيار يمكن مستخدميه من تعيين وقت أسبوع ( 7 أيام ) وبعدها تختفي الرسائل .. وبتفعيل هذا الخيار ، ينافس "واتس آب" حاليا مع عدد من التطبيقات المنافسة ، مثل "تليجرام" ، الذي يوفر هذه الخاصية لمستخدميه .

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمنصبة " WABetainfo" - المعنية باختبار ميزات تطبيق "واتس آب" في الإصدار التجريبي - لن يستبدل "واتس آب" خيار اختفاء الرسائل بعد 7 أيام بخاصية اختفائها بعد 24 ساعة .

وفي الآونة الأخيرة ، أصدرت "واتس آب" تحديثًا لنظام iOS يسمح لجميع المشاركين في مجموعة بتغيير إعداد الرسائل المختفية افتراضيًا .. كما يختبر التطبيق أيضًا القدرة على إحضار ميزة الصور المختفية في كل من أنظمة "الأندرويد " Android، و أى .أو.أس" iOS.

تعمل منصة التراسل الفورية المعروفة عالميا (واتس آب) على إضافة خاصية جديدة لتداول الرسائل الصوتية الطويلة، وتتميز بثلاث سرعات مختلفة.