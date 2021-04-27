الإمدادات الطبية تتدفق على الهند مع اقتراب وفيات كورونا من حاجز 200 ألف

دفقت الإمدادات الطبية على الهند اليوم الثلاثاء، مع تجاوز الوضع فيها طاقة المستشفيات على الاستيعاب حتى أنها رفضت استقبال المرضى بسبب نقص في الأسرة وإمدادات الأكسجين، كما دفعت زيادة عدد الإصابات حصيلة الوفيات بالمرض إلى الاقتراب من حاجز 200 ألف وفاة.



ووصلت شحنة إمدادات طبية من بريطانيا إلى دلهي في ساعة مبكرة من صباح اليوم حسبما قالت وكالة أنباء آسيا الدولية التي تربطها شراكة برويترز، وتضمنت الشحنة مئة جهاز للتنفس الصناعي و95 مولدا للأكسجين.



وقالت السفارة الفرنسية إن باريس سترسل أيضا مولدات للأكسجين يمكنها توفير ما يكفي 250 سريرا لمدة عام.



ووصل إلى العاصمة دلهي صباح اليوم أيضا أول "قطار سريع للأكسجين" وعلى متنه نحو 70 طنا من الغاز قادما من ولاية تشهاتيسجاره بشرق الهند.



وأعلنت الهند تسجيل 323144 إصابة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو ما يقل قليلا عن ذروة عالمية سجلتها البلاد أمس الاثنين عندما أعلنت عن 352991 حالة. وزادت الوفيات 2771 لتصل إلى 197894.



وقال ريجو إم جون الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال الصحة بالمعهد الهندي للإدارة بولاية كيرالا الجنوبية على تويتر إن انخفاض عدد الإصابات يرجع إلى حد بعيد لتراجع الفحوص.



وكتب على تويتر يقول "يجب ألا يعتبر هذا مؤشرا على تراجع الحالات، إنها مسألة إغفال تسجيل عدد كبير جدا من الحالات الإيجابية".

واستدعت البلاد قواتها المسلحة للمساعدة في مكافحة الأزمة المدمرة.



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الإثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و 810 ألفا و 555 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و122 ألفا و 981 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 125 مليونا و 374 ألفا و 425 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.