تنبيه مهم من «بلبيس التعليمية» بالشرقية لطلاب الثانوية العامة

بشأن الاستمارة الإلكترونية

أعلنت إدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، إتاحة فرصة أخرى أمام طلاب الثانوية العامة لتجهيز الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 لمن لم يحضرها، استعدادا لتسليم الاستمارات للجان النظام والمراقبه تجهيزا ًلامتحانات العام الدراسي 2020-2021.

وحددت الإدارة التعليمية مواعيد استلام الأوراق المطلوبة لكتابة الاستمارة لكل شعبة في يوم على حده.

وجاء جدول كتابة الاستمارات للصف الثالث الثانوي كالتالي:

- علمي علوم يوم الخميس القادم 29-4-2021

- علمي رياضة يوم السبت 1 مايو

- أدبي يوم الأحد 2 مايو

- منازل يوم الإثنين 3 مايو

ويمكن للطلاب إحضار الأوراق التالية استعداداً لكتابة الاستمارة:

- شهادة ميلاد حديثة

- 4 صور شخصية (4 في 6).

- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر

- أصل إيصال المصروفات + 3 صور منه

- أصل إيصال رسوم الامتحان+ صورة منه

- حافظة بلاستيك بكبسولة

جدير بالذكر، أن كنترولات الثانوية العامة، تبدأ فى استلام الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2021 للطلاب المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة العام الدراسي 2020-2021، خلال الأسبوع الجارى، على أن تقوم الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بتجهيزها بعد استلامها من الطلاب.

الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2021

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المدارس الثانوي بضرورة مراجعة الاستمارات بشكل جيد خاصة ما يتعلق منها ببيانات الطالب والتشعيب بين الشعبة الأدبية والعلمية، واللغة الثانية والتشعيب فى الشعبة العلمية، ما بين "علوم ورياضة".

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس الثانوية التابعة للمديريات التعليمية بإعداد الاستمارات الإلكترونية وكشوف المناداة المعتمدة من المدرسة أو من الإدارة التعليمية بالنسبة للمدارس الخاصة، موضحة أن الاستعدادات التي تتم من قبل المدارس والكنترولات طبيعية تحتاجها الوزارة سواء عقدت الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا.