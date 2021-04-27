توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية للعمالة المصرية

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، في إطار مشاركة منظمات المجتمع المدني للدولة في تحقيق التنمية اللازمة، واعترافًا بهذا الدور الفعال تنفيذًا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، وخاصة العمالة غير المنتظمة ليعيشوا حياة كريمة تليق بالعامل المصري وتحقق طموحاته وأحلامه.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يهدف إلى تعميق مشاركة كل مؤسسات الدولة في مبادرات رعاية وحماية العمالة المصرية وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتقديم كل سبل الحماية للعامل المصري، وذلك من خلال إصدار وثائق تأمين، وتقديم خدمات رعاية طبية وصحية واجتماعية لهم، وأي خدمات اجتماعية أخرى بعد اتفاق الطرفين عليها وفي حدود الاعتمادات المالية المحددة من الجمعية.

وقع البروتوكول عن وزارة القوى العاملة مجدي عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وعن جمعية الدكتور مصطفى محمود، أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقدَّم الوزير الشكر للجمعية التي لطالما كانت سباقة في تقديم المساعدات في وقت الحاجة لها، وخاصة في أى نشاط يخص العمالة المصرية، وتطلب المشاركة في تلك الأعمال، وتوفير الدعم اللازم لتقوم بدورها في خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل تحقيق الحياة الكريمة، منوهًا إلى أن الجمعية شاركت في توفير عدد من المستحقين في المنحة الاستثنائية التى تم تقديمها للعمالة غير المنتظمة عند بدء جائحة كورونا.

من جانبه قدَّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر والتقدير للوزير، مشيرًا إلى أن الجمعية مشهرة منذ 40 سنة، وتقوم خلالها بخدمة المجتمع المصري ولها العديد من الأنشطة الاجتماعية والصحية التي تقدمها للمواطنين من خلال أموال التبرعات التى تجمعها، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة هى المختصة بالعمالة المصرية في مختلف فئاتها فكان لزامًا علينا اللجوء إليها عند توفير أوجه الرعاية اللازمة لتلك الفئات وقت الحاجة.

وأوضح «الخربوطلي» أن فئة الصيادين من الفئات التى تقدمت لها العديد من التبرعات في الجمعية ، لتحسين أحوالهم ومساعدتهم على أن يحيوا حياة كريمة خاصة في إطار المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لرعاية تلك الفئة، مؤكدًا أن الجمعية تعتبر نفسها طرفًا رئيسيًا في توفير الدعم اللازم لتلك الفئة سواء تأمينيًا أو اجتماعيًا لتوفير الأمان لهم في وطننا الحبيب.

حضر التوقيع من الوزارة إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، ورضا العربي مساعد المستشار المالي، ومصطفى مجدي باحث بمكتب الوزير.

ومن الجمعية هاشم أحمد مدير عام المساعدات بالجمعية، وإبراهيم غانم أمين صندوق الجمعية، ووحيد سعيد، وماجدة زهران مدير المكتب الفني لمجلس إدارة الجمعية.

توقيع مذكرة تفاهم

توقيع مذكرة تفاهم

جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود