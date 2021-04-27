النيابة تعاين حريق شب في معرض موبيليا بالبساتين لفحص الخسائر

طلبت تحريات المباحث حول الواقعة

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في معرض موبيليا، وفحص الخسائر والتلفيات وإعداد تقرير حول سبب الحريق، واستدعاء مالك المعرض، لسماع أقواله في الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد نجحت في السيطرة على حريق داخل معرض موبيليا بمنطقة البساتين، دون وقوع إصابات.

و تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض موبيليا بمنطقة البساتين، وعلى الفور تم الدفع بـسيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق والتي سبق وأن أصدرت قرارتها السابقة وكلفت المباحث بها.

- الحماية المدنية توعي بأبرز أسباب الحرائق

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، وخاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحرائق والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، وتعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفرده على رقم 180، يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، علم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والتربيزات، لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء.

إذا كانت هناك فرصة فاهرب من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيرًا على الأقدام، لا تستخدم المصعد يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان، من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ والنوافذ - الهواء النقي سيزيد من الاحتراق.