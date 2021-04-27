الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يواصل حصد الأرواح في أمريكا اللاتينية رغم جهود احتواء الجائحة

كورونا
كورونا

يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حصد الأرواح في دول أمريكا اللاتينية رغم الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل احتواء الجائحة، وفرض إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي وإغلاق جزئي.


فوفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت المكسيك 1143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و329 ألفا و534 حالة، كما تم تسجيل 166 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 215 ألفا و113 حالة.


وفي الأرجنتين، تم تسجيل 18 ألفا و793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و879 ألفا و677 حالة، بينما تم تسجيل 443 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 62 ألفا و87 حالة.


وفي كولومبيا، تم تسجيل 12 ألفا و839 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و787 ألفا و303 حالات، بينما تم تسجيل 448 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71 ألفا و799 حالة.


وفي بوليفيا، تم تسجيل 1119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 298 ألفا و778 حالة، بينما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و861 حالة.


وفي بيرو، تم تسجيل 6 آلاف و611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و768 ألفا و186 حالة، بينما تم تسجيل 289 حالة وفاة جديدة ؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 60 ألفا و13 حالة.


وفي تشيلي، تم تسجيل 6 آلاف و78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و175 ألفا و614 حالة، بينما تم تسجيل 119 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و975 حالة.

كورونا المستجد كوفيد-19 إجراءات احترازية المكسيك

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