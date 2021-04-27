محاكمة عاطل وخادمة سرقا سيارة شقيقة الفنانة «روبى»

بعد الحصول على مفتاحها من المنزل

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إحالة خادمة وعاطل، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهما بسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبي بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة.

- تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة كان قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بسرقة سيارة الفنانة كوكي شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة.

وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة، ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وتم القبض على المتهمين والعرض على النيابة العامة التي قررت إحالتهما للمحاكمة.

- عقوبات جرائم السرقة

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.