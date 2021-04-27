الثلاثاء 27 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد الحصول على مفتاحها من المنزل

محاكمة عاطل وخادمة سرقا سيارة شقيقة الفنانة «روبى»

شقيقه روبي
شقيقه روبي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إحالة خادمة وعاطل، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهما بسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبي بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة.

- تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة كان قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بسرقة سيارة الفنانة كوكي شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة.

وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة، ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وتم القبض على المتهمين والعرض على النيابة العامة التي قررت إحالتهما للمحاكمة.

- عقوبات جرائم السرقة

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

القاهرة الجديدة شقيقة المطربة روبي سيارة الفنانة كوكي التجمع المحاكمة العاجلة خادمة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

السكة الحديد: تصادم قطار بسيارة نقل فى السويس

تنفيذ الإعدام فى 9 من مرتكبى «مذبحة كرداسة»

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

البورصة «خضراء» بالمستهل.. وإيقاف التعامل على أسهم 5 شركات

أوروبا تستعد لاستقبال السياح الأمريكيين الملقحين ضد كورونا بالصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الباحث عن عظام أبيه

ثروت الخرباوي

الأمة التى نسيت الإسلام

محمود خليل

محمود خليل يكتب: متى تنتهى المحنة؟

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسة الفلسطينية» تُطالب بمساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة

«هيومن رايتس» تطالب بالتحقيق في جريمتين بحق الفلسطينيين

باكستان تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية