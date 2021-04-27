الثلاثاء 27 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«جامع»: تحويل السيارات للعمل بالغاز يعمل على تحقيق وفر اقتصادي

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركتي كارجاس وغازتك لتنفيذ البرنامج الرئاسى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى؛ بهدف التوفير علي المواطنين وأصحاب السيارات في سعر الطاقة وتقليل التلوث والحفاظ على البيئة.

 

وأشارت «جامع»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الجهاز قد قام خلال الربع الاول من العام الحالي بالتعاون مع شركتى كارجاس وغازتك بتحويل 9500 سيارة بإجمالى تمويل بلغ 75 مليون جنيه.

ودعت الوزيرة المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة للقيام بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى والاستفادة من الوفر الذى يحققه استهلاك الغاز فى نفقات التشغيل والذى يصل إلى 55 % تقريبًا مما يساعدهم على الاستفادة من الفارق فى تلبية احتياجات المشروع الأخرى.

ولفتت إلى أن العاملين في مجال المواصلات والنقل الجماعي من أصحاب التاكسي والملاكي والميكروباص سيستفيدون أيضًا من الوفر الذى يحققه استهلاك الغاز في زيادة دخلهم ومواجهة أسعار البنزين.

ومن جانبه، أكد الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز، على الإقبال الشديد نحو تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي-  بنزين، وخاصة في إطار نسبة الوفورات الناتجة عن التحويل فضلًا عن أن تكلفة التحويل بسيطة يمكن لأصحاب السيارات سدادها على أقساط تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات من خلال شركتى كارجاس أوغازتك.

 

وذكر أن  ذلك بمحطات التموين الخاصة بهما أو من خلال منافذ فورى وتقتصر المستندات المطلوبة على رخصة السيارة والبطاقة الشخصية وإيصال المرافق لإثبات محل إقامة صاحب السيارة، كما أن عملية التحويل لا تزيد على 4 ساعات.

 

 

 

نفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مصر

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