7 آلاف و915 إصابة بكورونا فى أوكرانيا

ذكر وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 7 آلاف و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و38 ألفا و248 إصابة .

أوكرانيا



وأوضح ستيبانوف، في بيان له بثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه تم تسجيل 432 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 42 ألفًا و950 حالة.

وأضاف أن عدد المتعافين من المرض بلغ نحو مليون و596 ألفًا و829 شخصًا، عقب تسجيل 17 ألفا و391 حالة تعاف جديدة على مدار أمس.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الإثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و810 آلاف و555 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و122 ألفا و981 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 125 مليونا و374 ألفا و425 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.