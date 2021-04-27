مؤجلة من الجولة 15 في الدوري
تكثيف أمني في استاد برج العرب لتأمين مباراة الأهلي والمصري
تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تواجدها في محيط استاد برج العرب بالإسكندرية، لتأمين مباراة فريقي الأهلي والمصري خلال الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يتم تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يؤمن المباراة حتى نهايتها، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز 2021.
- رصيد النادي الأهلي من النقاط
وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري على إنبي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 33 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني في جدول الترتيب.
فيما يحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وكانت آخر مبارياته ضد طلائع الجيش في دور 16 من كأس مصر وفاز بهدفٍ نظيف.
- موسيماني: قدمنا مباراة جيدة أمام إنبي
كان أعرب «بيتسو موسيماني» عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت، والمرحلة من الجولة الـ13 في بطولة الدوري الممتاز، وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في إنهاء المباراة في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، وأجرينا عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين».
وأضاف: «كانت هناك 4 تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين والتغيير الأخير (وليد سليمان) كان تغييرًا خططيًّا. حاولنا الحفاظ على اللاعبين خاصة أن هناك 8 مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة».
وأكمل المدير الفني للأهلي: «كان لدينا شهية مفتوحة من أجل المكسب، ومباراة أنبي كانت ردًّا على مواجهة سموحة التي أضعنا فيها العديد من الفرص المؤكدة.. أنا فخور بفريقي، هذه هي كرة القدم، أحيانًا تحتاج إلى هزيمة من أجل تصويب الأخطاء، وهو ما نجحنا فيه وأحرزنا هدفين بسرعة في بداية المباراة» .
وأكد «موسيماني»: « أن الفرص التي أتيحت للفريق اليوم لم تكن سهلة، لكن اللاعبين نجحوا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس ما حدث في مباراة سموحة».
- عقد جلسة مع حسين الشحات
واختتم «موسيماني» تصريحاته بالتأكيد أنه عقد جلسة مع حسين الشحات قبل المباراة، وأكد له أنه لاعب كبير وأنه في ظهره، وينتظر منه المستوى الرائع الذي يقدمه، والذي يتوقعه منه الجميع، وجاء رد الشحات بشكل عملي في الملعب وأحرز هدفًا ونجح في صناعة الهدف الثاني.