تكثيف أمني في استاد برج العرب لتأمين مباراة الأهلي والمصري

مؤجلة من الجولة 15 في الدوري

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تواجدها في محيط استاد برج العرب بالإسكندرية، لتأمين مباراة فريقي الأهلي والمصري خلال الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يتم تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يؤمن المباراة حتى نهايتها، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز 2021.

- رصيد النادي الأهلي من النقاط

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري على إنبي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 33 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني في جدول الترتيب.

فيما يحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وكانت آخر مبارياته ضد طلائع الجيش في دور 16 من كأس مصر وفاز بهدفٍ نظيف.

- موسيماني: قدمنا مباراة جيدة أمام إنبي

كان أعرب «بيتسو موسيماني» عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت، والمرحلة من الجولة الـ13 في بطولة الدوري الممتاز، وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في إنهاء المباراة في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، وأجرينا عدة تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين».

وأضاف: «كانت هناك 4 تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين والتغيير الأخير (وليد سليمان) كان تغييرًا خططيًّا. حاولنا الحفاظ على اللاعبين خاصة أن هناك 8 مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة».

وأكمل المدير الفني للأهلي: «كان لدينا شهية مفتوحة من أجل المكسب، ومباراة أنبي كانت ردًّا على مواجهة سموحة التي أضعنا فيها العديد من الفرص المؤكدة.. أنا فخور بفريقي، هذه هي كرة القدم، أحيانًا تحتاج إلى هزيمة من أجل تصويب الأخطاء، وهو ما نجحنا فيه وأحرزنا هدفين بسرعة في بداية المباراة» .

وأكد «موسيماني»: « أن الفرص التي أتيحت للفريق اليوم لم تكن سهلة، لكن اللاعبين نجحوا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس ما حدث في مباراة سموحة».

- عقد جلسة مع حسين الشحات

واختتم «موسيماني» تصريحاته بالتأكيد أنه عقد جلسة مع حسين الشحات قبل المباراة، وأكد له أنه لاعب كبير وأنه في ظهره، وينتظر منه المستوى الرائع الذي يقدمه، والذي يتوقعه منه الجميع، وجاء رد الشحات بشكل عملي في الملعب وأحرز هدفًا ونجح في صناعة الهدف الثاني.