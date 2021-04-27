أوروبا تستعد لاستقبال السياح الأمريكيين الملقحين ضد كورونا بالصيف

تستعد أوروبا لاستقبال السياح الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا فى الصيف وأصبح بإمكانهم السفر إلى أوروبا للسياحة، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنه سيُسمح للأمريكيين الذين استخدموا اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية EMA، مضيفة " هناك شيئا واضحا وهو أن الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستقبل دون قيد أو شرط كل من تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من وكالة مكافحة الأمراض.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إنه حتى الآن لم يتم اعطاء تاريخ محدد أو الكشف عن المزيد من التفاصيل حول السماح للأمريكيين بدخول أوروبا، حيث أن الأمر يعود إلى رأى كل دولة بمفردها، بالإضافة إلى عملية التطعيم فى الولايات المتحدة التى من المفترض أن تسير بشكل سريع لتحصين أكثر من 70% من سكانها منتصف شهر يوليو.

وأصرت اورسولا على أن استئناف السفر سيعتمد على "الوضع الوبائي، لكن الوضع يتحسن في الولايات المتحدة ، كما نأمل أن يتحسن أيضًا فى الاتحاد الأوروبي".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات المسئولة الأوروبية تؤكد فكرة اقتراب تنفيذ ما يسمى بجواز سفر كورونا الرقمى، حيث قدمت المفوضية الأوروبية الشهادة الرقمية بقصد أن تكون جاهزة قبل الصيف لتتمكن من إعادة تنشيط السفر بحلول ذلك الوقت، وهو هدف يتقاسمه قطاع الطيران ، والذي يتطلب أقصى قدر من المرونة من الدول الأعضاء للموافقة عليه وتنفيذه.

ينوي البرلمان الأوروبي الموافقة على المشروع النهائي في جلسته العامة في يونيو، بحيث يتم إطلاق اختبار تجريبي للوثيقة في بداية ذلك الشهر ويكون متاحًا بالكامل بحلول النهاية، للمساعدة في الترويج لحملة السياحة الصيفية.

وسلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الضوء على خطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمشاركة ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وسط جهود حثيثة لمساعدة الهند في مكافحة عودة ظهور الفيروس، إذ تتصاعد الضغوط على الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد لمساعدة الدول النامية في مواجهة الوباء.

الهند

ونقلت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء عن البيت الأبيض، قوله في بيان له- إنه سيشارك ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا مع بقية العالم، وأن المسؤولين الأمريكيين يدرسون خيارات لإرسال الأكسجين والإمدادات ذات الصلة بشكل عاجل إلى الهند.



وواجهت إدارة بايدن ضغوطًا متزايدة لمشاركة جرعات اللقاح مع الهند والدول النامية الأخرى التي تضررت بشدة من جائحة الفيروس التاجي وتتخلف كثيرًا عن البلدان الأكثر ثراءً في شراء جرعات اللقاح وإدارتها.



وأصدر البيت الأبيض بياناً تناول فيه اتصال بايدن برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأن الرئيس الأمريكي تعهد بتقديم المزيد من المساعدات الطارئة، بما فيها "معدات الأوكسجين، ومواد اللقاحات والعلاجات.