حملات مكثفة للتأكد من تطبيق إجراءات «كورونا» بالقليوبية

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الحملات المكبرة اليومية التى تقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس مؤكدا على ضرورة البعد عن التجمعات، ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وفي هذا الإطار، شن رؤساء مجالس المدن والاحياء ونوابهم بحملات مكبرة لمتابعة الاجراءات الاحترازية اسفرت عن تحرير 185 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم المرور على المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي.

كما جرى شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة، وضبط 95 شيشة وتم مصادرتها وغلق 15 مقهى مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأوضح المحافظ أنه تبين إجمالي المخالفات التي ضبطت اعتبارا من الخميس الماضى وحتى أمس الإثنين، 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 51 مقهى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.