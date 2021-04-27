موعد صرف معاش مايو 2021.. اعرف التفاصيل

يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد صرف معاش مايو 2021، حيث تستمر عمليات البحث من جانبهم خلال هذه الساعات، وخاصة أننا في نهاية شهر أبريل، ومن المقرر أن صرف المعاشات يكون خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تجري الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استعداداتها، الآن، لوضع الرتوش الأخيرة على صرف معاشات شهر مايو المقبل.



جاء ذلك في ظل توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات 2021 بنسبة 13%، بدء من أول يوليو المقبل، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 31 مليار جنيه، بحيث يصبح الحد الأدنى للمعاشات في مصر 1130 جنيها، بدًلا من 1000 جنيه، وأكبر معاش في مصر سيصل رقمه الشهري 4520 جنيهًا، وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين وتحمل الأعباء اليومية عنهم، حيث نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على أنه من يستحق المعاش كل من بلغ سن الشيخوخة، بشرط توافر مدة اشتراك 10 سنوات، بالإضافة لمن تعرض للعجز الكلي أو الوفاة في أثناء العمل.

موعد صرف معاش مايو 2021



"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر مايو للمواطنين، الذي يبحثون عنها باستمرار خلال هذه الساعات عبر محركات البحث الشهيرة.

تقسم شرائح المواطنين الذين يحصلون على المعاش إلى ثلاثة فئات، حيث من المقرر أن يتم الصرف للفئة الأولى يومي الأحد والاثنين الموافقين 2 و3 مايو، للصرف لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه.

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بينما يتم الصرف يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو 2021، لأصحاب المعاشات الفئة الثانية وهي التي تحصل على معاش أقل من 2000 جنيه.

بينما تصرف الفئة الثالثة من أصحاب المعاشات، وهم الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والأحد 6 و9 مايو.

مواعيد المواطنين الذين تخلفوا عن صرف معاشات مايو

وبعد موعد صرف معاش مايو 2021، أما عن أيام الاثنين والثلاثاء، الموافق 10 و11 مايو المقبل، وهم لمن تخلف عن مواعيد الصرف خلال الأيام السابقة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من التباعد الاجتماعي، ومنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث تم تجهيز ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويذكر إلى أن تكلفة صرف المعاشات شهريا، تقدر بحوالي 18 مليار جنيه.