2187 إصابة بكورونا في نيوزيلندا وتايلاند

سجلت مركز إدارة أزمة ووزارة الصحة في نيوزيلندا و تايلاند ما يقرب من 2187 اصابة بفيروس كورونا الستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



نيوزيلندا

ذكرت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.



وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون "نيوزيلندا" اليوم - أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، فيما تم تعافي 5 أشخاص، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 36 حالة.



يذكر أن نيوزيلندا نجحت في احتواء تفشي الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى من خلال تطبيق إجراءات مشددة منها أنظمة التتبع السريع وإغلاق الحدود.

تايلاند

ذكر مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، أنه تم تسجيل 2179 إصابة، لتبلغ حصيلة الإصابات 59 ألفا و687 حالة.



وأوضح المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم - أن البلاد سجلت 15 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 163 وفاة.



في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الجائحة في تايلاند إلى 26 ألفا و873 متعافيا.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة و الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.



وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.