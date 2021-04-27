الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب السادس الابتدائي يؤدون امتحانات نهاية العام بالوادي الجديد

الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إن نحو 5705 طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائى أمام 151 لجنة يؤدون الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الثانى ووفقا للخطة الوزارية والجداول المعلنة تماشيا مع الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد من تفشي فيروس كورونا المستجد 

 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى تجهيز كافة المدارس واللجان واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة من أعمال التطهير والتعقيم وإجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة للتأكيد على توفير المناخ المناسب من الهدوء لكسر حاجز رهبة القلق والتوتر فى نفوس الطلاب لتسير العملية الإمتحانية بكل يسر وسهولة، متمنيًا لجميع النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وانتهى 4808 طلاب وطالبات أمس، من آداء امتحانات "متعدد التخصصات" للصف الثانى الإعدادى، أمام 121 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة 

وهناك التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا منها تطهير وتعقيم كافة المدارس الإعدادية بالمحافظة وضمان ارتداء الجميع الكمامة الطبية، فضلا عن التباعد والمسافات البينية بين الطلاب واشتراطات الأمن والسلامة، بعد تزايد عدد الحالات بالمحافظة خلال هذا الأسبوع، كما تم تهيئة مناخ مناسب وهادئ ومنضبط أمام الطلاب لآداء الامتحانات بعيدا عن أى توتر وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة. 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري، هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

 

الوادي الجديد يؤدون الامتحان متعدد التخصصات الدراسى الثانى كورونا

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