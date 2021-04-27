الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

واشنطن تعترف: تعرضنا لهجوم إلكتروني ونُحقق في الأمر

هجوم إلكتروني
هجوم إلكتروني

أكدت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، أنها على علم بأن أحد خوادم الكمبيوتر الخاصة بها قد تم اختراقه، مشيرة إلى أنها تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) لمعرفة تفاصيل ما جرى.


وقال هيو كارو مسؤول الإعلام في مكتب الشرطة، وفقا القناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "نحن على دراية بالوصول غير المسموح به إلى خادمنا، وبينما نحدد مدى التأثير الكامل ونواصل مراجعة النشاط، قمنا بإشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق الكامل في هذا الأمر".


وذكر حساب "تويتر" الخاص بمجموعة تسمى "vx-underground" أن مجموعة قراصنة تسمى "بابوك رانسوم وير" اخترقت أحد خوادم شرطة العاصمة، وسربت بعض البيانات مثل تقارير الشرطة وعمليات اعتقال لـ"أف بي آي" الخاصة باعتقالات الضالعين بأحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير الماضي، ومذكرات داخلية، ونشرت صورا لبعض الوثائق المسروقة، لكن لم تؤكد السلطات صحتها.


وهذه المجموعة من القراصنة تم اكتشافهم هذا العام وقالت تقارير إنهم قاموا باختراق خمس شركات أمريكية كبيرة على الأقل.

 

جدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية ذكرت أن المواطن الروسي، يجور كريوتشكوف، "اعترف بذنبه في قضية محاولة تدبير هجوم إلكتروني على شبكة الحاسوب التابعة لشركة في ولاية نيفادا".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن كريوتشكوف البالغ 27 عاما من عمره حاول خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 أغسطس مع متآمرين معه أن يجند موظفا في الشركة لكي يزرع برمجية مخربة في شبكة الحاسوب التابعة لها.

وهذه العملية كانت تهدف، حسب فرضية الادعاء، إلى منح المواطن الروسي إمكانية وصول إلى النظام الإلكتروني من أجل ابتزاز أموال من الشركة بتهديد نشر بياناتها.

وسبق أن قال مؤسس شركتي "Tesla" و"SpaceX"، إيلون ماسك، إن الهجوم كان من المخطط أن يستهدف شركة مختصة في إنتاج السيارات الكهربائية في نيفادا.


 

 

خوادم الكمبيوتر العاصمة الأمريكية واشنطن اف بي أي بابوك رانسوم وير

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