«القابضة للصناعات الغذائية»: ضخ الخضر والفاكهة في المجمعات بتخفيضات 25%

الطماطم بـ6.5 جنيه والبطاطس بـ5 والبصل بـ4.5

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل الى 25%.

وأكد المصيلحي توافر كل السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1350 مجمعا استهلاكيا، مشيرا إلى أن تطوير الكثير منها وإدخال نظام الباركود بها سهل متابعة حركة السلع بها ومعرفة السلع التي يزيد عليها الطلب لضخها.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول توافر الخضر والفاكهة بالمجمعات، وأفاد التقرير أن الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 6.5 والبطاطس بـ5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.

أسعار سوق العبور

كما استعرض المصيلحي أيضا تقريرا من قطاع التجارة الداخلية عن أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور .

وأوضح التقرير أن الطماطم تخرج من سوق الجملة بسعر يتراوح ما بين 2 لـ 5 جنيهات، لتباع في أسواق التجزئة من 3 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبطاطس تخرج جملة من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات لتباع تجزئة بـ 5 جنيهات، والموز يخرج بسعر يتفاوت من 5 إلى 7 جنيهات ليباع تجزئة من 8 إلى 12 جنيها، والفراولة من 4 إلى 7 جنيهات جملة لتباع تجزئة من 6 إلى 10 جنيهات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت خطتها لشهر رمضان المعظم، لمتابعة أعمال مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، وتم إصدار كتاب دوري لمديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية بتكليفها بالاتي : ـ

- السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز بالعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً خلال أيام شهر رمضان وذلك تيسيراً للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المستهلكين .

- تكثيف أعمال اللجان الرقابية على المطاحن والمخابز، وكذا السلع المعروضة بالأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وكذا تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز .

- التأكد من استلام المخابز الدقيق والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة .

- إضافة إلى متابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركتى الجملة (العامة ــ المصرية ) بكافة المحافظات .

- متابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتى الجملة والبدالين التموينيين والتى تصرف شهرياً على البطاقات التموينية .

- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمداومة المرور ومتابعة الحالة التموينية والعمل على ضبط الأسعار وتلقى شكاوى المواطنين تضم قطاعى (الرقابة والتوزيع ـ التجارة الداخلية ) .

- إخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومى عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك يومياً على الفاكس أرقام 27948629 ، 27926574 .