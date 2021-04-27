«الخطة والموازنة» تناقش الاعتمادات الموجهة لأجور العاملين

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب إجتماعاتها اليوم لمناقشة بعض المقترحات والشكاوى وطلبات الإحاطة المُقدمة من النواب ، حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي الإعتمادات الموجهـــة لأجور العـاملين فـــي ضــوء القـــرارات التـــي اتخـــذتها الحكومـــة لتحســـين دخـــول العـــاملين بالجهـــات الداخلـــة بالموازنـــة العامـــة للدولـــة والهيئـــات العامـــة الاقتصـــادية مـــن واقـــع مشــــــروعات الموازنــــــة العامــــــة للدولــــــة وموازنــــــات الهيئــــــات العامــــــة الاقتصــــــادية للســــــنة الماليــــــة.2022/2021 بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور.

كما يتم نظـــر الإعتمـــادات التـــي وجهـــت لمقابلـــة متطلبـــات المشـــروعات الإســـتثمارية وبـــالأخص تلـــك الموجهـــة لمحافظات الصعيد القامة حياه كريمة بالقرى، بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية االقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الإجتماعي.

كما تنظر اللحنة الإقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير طلب الإحاطة لكل من النائــب أحمــد فرغلــي، بشــأن الإفــادة عــن توجيهــات الســيد رئــيس أالجمهوريـــة للســـيد محـــافظ البنـــك المركـــزي بمبـــادرة جديـــدة للتمويـــل العقـــاري بفائـــدة 3 %ومـــدة السداد تصل إلى 30 سنة.

كما تنظر اللجنة مشـــــروع الموازنـــــة العامـــــة للعـــــام المـــــالي 2021/2022 الخاصـــــة بـــــوزارة التمـــــوين والتجـــــارة ً الداخلية وبعض الهيئات والجهات التابعة لها وهم قطاع الحماية الإجتماعية "الديوان العام"، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما تنظر اللجنة الاقتصادية أيضا مشـــــروع الموازنـــــة العامـــــة للعـــــام المـــــالي 2021/2022 الخاصـــــة بـــــوزارة التمـــــوين والتجـــــارة الداخلية وبعض الهيئات والجهات التابعة وهم جهاز حماية المستهلك، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين..