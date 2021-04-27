«تموين الإسكندرية»: توريد 13 ألف طن من محصول القمح حتى الآن

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية أن لجان استقبال القمح المحلى، استقبلت حتى الآن أقماح محلية منذ بداية التوريد بإجمالى 13610.286 طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.



وأوضح أن اللجنة مشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية، لافتًا إلى أن موسم توريد القمح، قد بدأ هذا العام بالوجه البحرى بداية من يوم 20 أبريل بقرار وزارى ويمتد لمدة 3 أشهر نظرًا للظروف الجوية هذا العام، وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.



وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة استعدت لموسم توريد الأقماح المحلية، حيث تم تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان عن العام الماضى.

ويتم استقبال الأقماح الموردة بصومعة برج العرب و التى تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام نفس السعة، وصومعة الكينج مريوط والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن، وصومعة الناصرية بنفس السعة.

ومن المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة و الأصناف التى تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.

و يقوم المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى و فريق العمل التابع لها بالعمل على قدم و ساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام و لضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة،

و زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها و درجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب و درجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيها للأردب.